Ya sabemos qué 3 películas españolas competirán para representar a España en los Óscar. Debería haber una ganadora clara, pero todas son buenísimas

Aunque los medios tradicionales hayan intentado darle una pátina de emoción, lo cierto es que al menos dos de las tres películas españolas seleccionadas como posibles candidatas al Óscar estaban más que cantadas. ¿Cómo vas a dejar fuera a Los Javis, que suenan en todos los lados como los grandes nominados de la edición, con una impresionante campaña en Estados Unidos? ¿Y a Rodrigo Sorogoyen, que tiene una de las películas más potentes de los últimos años, con un Javier Bardem excelso? La única duda quedaba entre Alauda Ruiz de Azúa y Pedro Almodóvar. Y, aún habiendo disfrutado de 'Amarga Navidad', creo que no hay color.

Amarga elección

Así, las tres elegidas para la gloria han sido 'La bola negra', 'El ser querido' y, efectivamente, 'Los domingos'. La película ha hecho campaña para conseguir este reconocimiento, que es un precioso punto y final a su impecable trayectoria. Sí, el punto y final perfecto sería ir a Los Angeles, pero me temo que en un año repleto de buenas películas, ya hay una que han decidido por nosotros: habría que tener un tipo de valentía especial para llevar otra película diferente a la de los Javis.

Con todo, no sería la primera sorpresa amarga venida de una falta de estrategia notoria (en 2022, 'Alcarràs' superó a 'As bestas'; en 2021 'El buen patrón' pudo conseguirlo por encima de 'Madres paralelas', etcétera), así que tendremos que esperar hasta el 16 de septiembre, cuando se disiparán todas las dudas y por fin se desvelará la elegida en otro acto, haciendo que nos preparemos para el inicio oficial de la temporada de premios.

La ganadora se enfrentará a películas tan potentes como 'Fjord', ganadora de la Palma de Oro en Cannes; 'Aontas'; 'El deshielo'; 'All of a sudden'; 'Rose' o 'Coward'. ¿Podrá la película elegida plantar cara a Ryusuke Hamaguchi, Lukas Dhont o Cristian Mungiu? Si los rumores son ciertos, estamos ante nuestro año. Y, según lo que dicen los insiders, si no te gustan los Javis vas a tener dos tazas de arroz.

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