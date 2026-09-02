El nuevo tráiler de 'Harry Potter' lo deja claro: en HBO han tirado la casa por la ventana para adaptar la obra de J.K. Rowling

Si, después de toda la que ha ido cayendo durante los últimos años, aún tienes ganas de darle tu dinero a J.K. Rowling, estás de enhorabuena. Y es que, además de tener la oportunidad de volver a ver la primera entrega de la saga cinematográfica en pantalla grande con motivo de su 25 aniversario, el remake catódico de 'Harry Potter' para HBO no solo está a la vuelta de la esquina, sino que sigue calentando motores con un nuevo tráiler.

Hogwarts, como nunca antes lo habíamos visto

El avance, con bastante más chicha que el material promocional mostrado con anterioridad, nos invita a acompañar al mago titular y sus inseparables Hermione y Ron durante su llegada a Hogwarts y su proceso de selección como estudiantes de la casa Gryffindor. Pero esto es solo el arranque de una pieza que ha puesto la carne en el asador con un desfile de personajes y guiños de lo más nutrido.

Y ojo, porque si digo "primera" es porque la gente de HBO ha demostrado tener plena confianza en el proyecto de adaptar los siete libros de Rowling en siete temporadas, comenzando por el mencionado 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', cuyos ocho episodios debutarán en la pequeña pantalla este mismo 25 de diciembre. A estos, les seguirán los de 'La Cámara Secreta', cuyo reparto ya ha empezado a moverse con el fichaje de Kit Harington como Gilderoy Lockhart.

En cosa de un par de minutos hemos podido ver a Hagrid, Dumbledore, McGonagall y el controvertido Snape de Paapa Essiedu, ha hecho acto de presencia la capa de invisibilidad, se ha jugado un partido de Quidditch, se han impartido clases de pociones y botánica y, por supuesto, se ha hecho referencia a la Piedra Filosofal que da título a esta primera temporada.

'Harry Potter' está creada por Francesca Gardiner —guionista de 'Succession' o 'El hombre en el castillo'— y su reparto cuenta con Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como el trío protagonista de Potter, Hermione y Ron, además de con nombres de la talla de John Lithgow, Nick Frost, Janest McTear o Luke Thallon.

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