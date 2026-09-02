31,1 millones de visualizaciones en 4 días. Lo más visto de Netflix es el tráiler del videojuego del año

Era, a todas luces, una jugada maestra por parte de Netflix y Rockstar y unos días después de su lanzamiento los datos han hablado. Bajo el título de 'Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida', el avance de 27 minutos del videojuego más esperado de este año ha acumulado nada menos que 31,1 millones de visualizaciones.

Un dato bastante impresionante teniendo en cuenta no solo que debutó el jueves por la noche (hora española) y los datos de visualizaciones de Netflix se publican en martes (también a la noche hora española), sino porque la "exclusividad" era temporal: a las pocas horas ya se podía ver el tráiler en el canal de Youtube oficial de Rockstar.

En dicho Youtube acumula 17 millones de visualizaciones, pero la plataforma de vídeo de Google y Netflix cuentan de forma diferente este dato. Mientras los primeros cuentan el clic, los segundos dividen las horas vistas (14 millones) por el metraje.

Robo de espectadores

Una expectación que no es de extrañar debido a que los 'Grand Theft Auto' son algunos de los videojuegos más vendidos de la historia y llevábamos 13 años desde el lanzamiento del 'GTA 5' que en tan solo un par de días superó la barrera de los mil millones de dólares. 'GTA 6' saldrá a la venta el 19 de noviembre para la PlayStation 5.

Pero este avance no es la única cosa que se ha visto en Netflix esta semana. En el puesto número 2 de películas de habla inglesa se encuentra 'Susurran tu nombre', el thriller con Robert De Niro y 23 millones de visualizaciones. En cuanto a series, lo más visto ha sido 'La muerte de la esposa del pastor' con 19 millones de visualizaciones.

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