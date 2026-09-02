El debut de Guy Ritchie en el cine bélico fue la mejor película de guerra del año 2023... ¡Y no permitieron su estreno en cines!

A no ser que, tal y como ocurrió con 'Aladdin' sea engullido por esa trituradora de autores que es la factoría Disney o que tome decisiones sin ningún tipo de sentido que derivan en horrores como 'Barridos por la marea', Guy Ritchie no suele decepcionar; especialmente cuando decide emplear todo su talento en disparar nuestros niveles de adrenalina con proyectos cargados de acción y, con suerte, personajes marca de la casa.

Sorprendiendo fuera de la zona de confort

Si bien es cierto que el de Hatfield brilla con especial intensidad cuando abraza su vis más cómica y, particularmente, cuando la combina con sus exploraciones a los submundos criminales del Reino Unido, ha demostrado en varias ocasiones su versatilidad, dando el que, probablemente, sea uno de sus bandazos más sorprendentes en el año 2023.

Fue por aquél entonces cuando Ritchie salió de su aparente zona de confort para firmar la mejor película bélica de su curso cinematográfico: una 'El pacto' —titulada 'The Covenant' en su versión original— que nos llevó a la guerra de Afganistán para contar la historia de Kinley y Ahmed; dos superviviente a una emboscada que deben huir a territorio seguro mientras son perseguidos por un comando enemigo y, por supuesto, con todo en su contra.

Bajo esta premisa, el bueno de Guy debutó en el género con una soltura impropia de un debutante, impregnando el relato con su sentido del espectáculo, su gestión de la tensión y su nervio habitual a la hora de mover la cámara en un par de horas tremendamente sólidas que, en última instancia, se elevan a un nuevo nivel gracias a las interpretaciones de Jake Gyllenhaal y Dar Salim.

Con todo esto sobre la mesa, y con puntuaciones en agregadores como el 7,5 que atesora en IMDb o el contundente 98 % de valoraciones positivas por parte del púbico en Rotten Tomatoes, resulta aún más incomprensible que 'El pacto' terminase injustamente relegada a unas plataformas de streaming que han terminado siendo el hogar de muchos de los últimos trabajos del cineasta, incluyendo 'La fuente de la eterna juventud' o 'El ministerio de la Guerra Sucia'.

Por suerte, 'El pacto' está disponible a golpe de click en el catálogo de Amazon Prime Video, así que no hay excusa para comprobar como Ritchie, además de dejarnos sentados al borde del asiento entre tiroteos y explosiones, sabe muy bien cómo apretarnos las tuercas a nivel emocional.

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