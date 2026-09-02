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El nuevo anime de 'Pokémon' desvela su primer vistazo y promete ser completamente adorable. Cambiamos a Ash y Pikachu por dos protagonistas inesperados

Aardman y 'Pokémon' unen fuerzas para el nuevo anime en stop-motion de la franquicia

Ash Ketchum
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marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
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En los últimos años 'Pokémon' ha ido expandiendo sus horizontes cada vez más. No solo se ha despedido de Ash Ketchum para apostar por nuevos protagonistas, también han venido trabajando en series un poco diferentes como 'La conserje Pokémon' para seguir explorando este universo tan fascinante.

Hace un par de años se anunció un misterioso proyecto de la mano de Aardman, los creadores de 'Wallace y Gromit', y ahora por fin tenemos el primerísimo vistazo.

Esta pokéball es de plastilina

Pokémon y Aardman han unido fuerzas para una nueva serie titulada 'Pokemon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu'. Está basada en el juego 'Pokémon: Espada y Escudo', con un Sirfetch'd y un Pichu viajando por la región de Galar, una aventura de comedia completamente sin diálogos y protagonizada por estos dos Pokémon. 

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Ya se ha dejado ver una imagen de los protagonistas en la Pokemon XP de este año, y también se ha desvelado que 'Pokemon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu' llegará en 2027 exclusivamente a Disney+.

Pokemon

Eso sí, aún nos toca esperar a la fecha de estreno definitiva. Está siendo una carrera de fondo, con la dedicación y el estilo único de Aardman, con cada personaje y cada escenario siendo creado completamente a mano por un equipo de 262 animadores. Una labor artesanal y de puro amor que demuestra una vez más que el stop-motion es una de las técnicas más complicadas de animación, aunque nos deje unos resultados únicos. 

La verdad es que, teniendo en cuenta que Galar está inspirada en Inglaterra, va que ni pintado que Aardman se esté encargando de 'Pokemon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu'. Ahora nos queda esperar al tráiler, pero ya nos van adelantando que la serie tendrá "un sentido del humor inequívocamente británico".

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