El primer parque temático de Pokémon quiere seguir los pasos del de Ghibli y es un caramelito para los fans

Este 2026 se celebra el 30 aniversario de Pokémon y los parques temáticos no quieren dejarlo pasar. Hace unos días supimos del acuerdo entre Universal y Nintendo para llevar la popular franquicia a sus parques, primero a Universal Studios Japón y luego internacionalmente. De momento tocaba conformarse con el teaser, y la promesa de una experiencia "que estimulará los cinco sentidos".

Antes de que llegara este, un parque más humilde ya había anunciado su expansión pokemaníaca, y ya se pueden ver sus frutos. Será en febrero cuando PokéPark Kanto se inaugure oficialmente. Estará presente en Yomiuriland, un encantador parque local japonés situado en la región real de Kanto que inspiró los juegos en primer lugar, y a apenas a media hora de Tokio en coche. Se trata del primer parque permanente basado en la franquicia, algo que francamente resulta raro que haya tardado tanto en llegar.

Este privilegio geográfico es del que se quiere aprovechar un concepto de parque basado casi por completo en su ambientación. Yomiuriland ocupa una zona tranquila y suburbana, rodeada de vegetación. PokéPark tiene como atracción principal un parque natural plagado de recreaciones de pokémon a tamaño real. Para los fans, es casi como vivir en sus carnes Pokémon Snap. En The Guardian resaltaban cómo las cuidadas estatuas se integraban en el entorno de forma ingeniosa, como ver a dos Bidoofs usando sus dientes para cortar un árbol.

La otra cara del parque es Ciudad Juncal. Otra recreación que nos lleva a la cara más urbana del universo de los videojuegos, con tiendas y centros pokémon en sus característicos colores rojos y azules, además de una fuente y un gimnasio Pokémon. Aquí sí hay atracciones, aunque el foco está en los más pequeños, un clásico tiovivo de Eeve y una atracción de brazos giratorios de Pikachu.

Aunque fans de los parques de atracciones tradicionales puedan sentirse decepcionados con esta escasa propuesta, parece el peaje a pagar en un sitio donde la importancia está en los detalles. En las numerosas imágenes que están apareciendo estos días vemos como no han escaseado en hacer realidad escenas con las que los fans hasta ahora solo podían soñar, como ver un Centro Pokémon en funcionamiento. Este foco en lo puramente visual ya le salió redondo al parque de Ghibli, una parada imprescindible (también en Japón) para los fans de la marca y que también se basa por completo en servir de museo viviente del mundo de Miyazaki.

Imágenes: VGC, IGN (Youtube)

