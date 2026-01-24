Cómo el amor de un padre a su hija con necesidades especiales creó un parque de atracciones único en el mundo

Los parques temáticos son un lugar deseado para las familias y especialmente para niños, pero no siempre todos pueden disfrutarlo. Hasta hace relativamente poco la accesibilidad no era un tema que preocupase especialmente en la industria. Hoy, con suerte tenemos protocolos específicos en grandes parques para, por ejemplo, alguien en silla de ruedas.

En 2006 Gordon Hartman no pensaba que esto fuera suficiente. Su hija Morgan tiene el síndrome de Tatton-Brown-Rahman, un raro trastorno genético que produce sobrecrecimiento y discapacidades cognitivas, y fue entonces cuando visitando la piscina de un hotel en familia la vio tratar de unirse a un grupo de niños solo para ser rechazada. Durante toda la infancia de su hija había visto cómo era excluída de actividades de entretenimiento, y se había cansado de buscar un lugar donde se sintiera totalmente bienvenida.

Lo que siguió fue un plan arriesgado. Vender su exitoso negocio de construcción de viviendas por 51 millones de dólares y usar ese dinero para emprender otro negocio: la construcción de un complejo de entretenimiento que pusiera en el centro a personas como su hija. Para ello decidió contar con un equipo que iba más allá de diseñadores de parques de atracciones, y que incluía doctores, terapeutas y familiares de personas con discapacidad.

El resultado llegó en 2010 y se llamó 'Morgan’s Wonderland'. Un parque de atracciones único en el mundo y el primero en poder jactarse de ser "ultra-accesible". Situado en San Antonio, Texas, y con un modesto tamaño de 10 hectáreas (aproximadamente la mitad de un parque pequeño como Isla Mágica de Sevilla), contiene atracciones, áreas recreativas y un anfiteatro para eventos.

Al contrario de otros parques, que están adaptados para discapacidades, aquí están en el centro de toda la experiencia. Así, por ejemplo, no hay luces vibrantes ni fuertes ruidos. Hay una zona llamada 'Sensory Village', que incluye un cine 4D y espacios con objetos que los visitantes pueden interactuar a su ritmo como un falso supermercado. 'Inspiration Island', la zona acuática del parque, incluye acomodadores que pueden acompañar a los niños en sillas de ruedas especiales para que no mojen las suyas. Estas están preparadas incluso para meterse bajo el agua.

Quizás el toque definitorio del compromiso con la causa es el precio. Cualquier visitante con discapacidad entra gratis, y para las familias el ticket es asequible, rondando los 20 dólares hasta los 17 años y hasta 30 dólares para adultos.

Imágenes: Morgan's Wonderland

