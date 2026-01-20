Disney tampoco sabe qué hacer con Star Wars en sus parques. Y los últimos cambios en una de sus principales atracciones lo demuestran

Estos últimos días Disney ha hecho un cambio ejecutivo largamente rumoreado en la franquicia de Star Wars. Kathleen Kennedy se alejaba para hacer hueco a Dave Filoni, terminando un reinado de diez años con sombras y luces. Desde algún fracaso sonoro a éxitos creativos incontestables como las dos temporadas de 'Andor'.

El ascenso de Filoni es uno deseado por parte de la comunidad. El creativo lleva años haciéndose un hueco en la saga como una suerte de fontanero del canon galáctico: con ficciones que han expandido, elevado y a veces incluso arreglado desaguisados de las películas. Hay otra lectura para el cambio y es que es uno más o menos conservador. Entre las críticas a su trabajo está la de "marvelizar" la galaxia de George Lucas, dependiendo en demasía de elementos y personajes legado de la franquicia en tramas que no parecen poder despegarse de ellas.

Recesión galáctica

Los parques Disney son también reflejo de estos cambios. En abril de este año, los personajes de la trilogía clásica de Star Wars se adueñarán de Disneyland en California, el parque que cobijó en primer lugar la popular área de Galaxy's Edge. Esto vendrá con una remodelación de la ambientación del sitio, sus personajes y parte de la decoración. Las atracciones se mantendrán de momento intactas, o al menos hasta que llegue una nueva misión ambientada en 'El Mandaloriano y Grogu' para 'Smuggler's Run'.

La decisión ha sorprendido por suponer un cambio de 180 grados con respecto a los planes originales. En su concepción Galaxy's Edge quería ser un espacio inmersivo ambientado exclusivamente en la trilogía de las secuelas. Rey y Kylo se paseaban por el sitio, las naves tenían el diseño de las recientes películas y las atracciones estaban modeladas en base a ellas. 'The Rise of the Resistance', la joya de la corona, ponía a los visitantes en una huida a contrarreloj contra las fuerzas de Kylo Ren.

En su lugar el parque será ahora una suerte de best hits de la saga. La ambientación de las secuelas pasa a segundo plano pero no se pierde del todo, con Rey aún presente pero relegada a una pequeña zona, mientras Darth Vader y Luke Skywalker ganan presencia.

Se abandonan definitivamente planes que nunca se cumplieron del todo, como la intención de hacer del espacio un lugar vivo y gamificado, lleno de eventos en directo y con una app que integraba al visitante en el relato. La presencia de actores llenando el lugar con conversaciones de jerga galáctica se cambia por la mítica música de John Williams, que se reproducirá durante todo el día en el parque.

Es también un recordatorio de que la franquicia galáctica ha ido reculando en su público objetivo. Cuando se abrió, Galaxy's Edge pretendía experimentar no solo con el universo sino con la idea de los parques temáticos. La apuesta por la nueva trilogía parecía ser parte de un generalizado empujón hacia un cambio generacional, y era bonito ver las fotografías de niñas con Rey. Con el tiempo, el trasvase generacional parece haberse atascado al querer centrarse de nuevo en el espectador más clásico.

Imágenes: Disneyland, Disney World

