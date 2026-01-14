El viaje de ensueño a Disneyland para los hijos es también más estresante que nunca hoy en día para los padres

La experiencia de los parques temáticos ha cambiado mucho en los últimos años y un vivo reflejo de ello son los parques de Disney. El "lugar más mágico del mundo" es también hoy uno de los más abrumadores y frustrantes si no se planifican correctamente. Dejando sin sueño a unos padres a los que luego les tienen que quedar energías para intentar pasárselo bien con sus hijos.

Como testigo queda la experiencia de una madre americana, que en sus redes sociales contaba su agotadora experiencia lidiando con la planificación de su visita. "Hace sesenta días tuve que hacer una pre-reserva a las 6 de la mañana, de restaurantes actividades, etcétera. Llegué tres horas tarde y no había mucho donde elegir. Semanas más tarde me tocó reservar otra cosa. Y esta semana toca reservar el Lightning Lane o como se llame".

El vídeo de la usuaria, llamada Sarah Biggers-Stewart, ganaba mucha tracción en TikTok y movilizaba tanto a la comunidad adulta de Disney como a padres igualmente desbordados, con comentarios diciendo que habían encontrado más fácil reservar un crucero por el Caribe que una visita al parque. Planear con antelación no es suficiente en un proceso que obliga a estar pendiente durante semanas para tener una oportunidad de elegir las actividades que queremos. El estrés que hace veinte o treinta años estaba en la logística de organizar un viaje a otra ciudad u otro país, hoy se lo lleva solamente organizar la visita del parque.

¿Por qué? La clave está en la expansión y sobre todo en la creciente digitalización del parque, que en un intento de dar más facilidades ha acabado sobrecomplicándolo todo. Las entradas hoy cambian sus precios casi a diario basándose en un sistema de demanda, forzando a aquellos que quieren encontrar una buena oferta a estar pendiente del ordenador durante varios días. Algo similar pasa con las opciones de restauración o espectáculos especiales. Las entradas se van rápido, no vale simplemente con hacerlo con mucha antelación, ya que las reservas se abren en fechas específicas.

Donde más polémica se ha creado es con las atracciones. Visitantes más asiduos del parque llevan un tiempo avisando de lo necesario que se han vuelto plataformas de cola rápida como el Lightning Pass o de lo contrario, el día no dará ni de lejos para montarse en todo lo que se busca. Es algo que cada vez más se ve en otros parques, pero en Disney algunas atracciones populares están dependiendo totalmente de apps, con algunas que o se reservan o no se tendrá acceso solo haciendo cola en el parque.

