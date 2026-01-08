La primera nevada del año ha convertido Disneyland Paris en un verdadero paraje de fantasía

Cuando se habla de magia en los parques Disney, detrás de las escenas hay un montón de pequeños mecanismos industriales, de marketing y diseño puestos en marcha en donde todo está calculado al milímetro. En el caso de Disneyland Paris, la compañía del ratón ha tenido ayuda de la madre naturaleza para parecer un sitio mágico de verdad. En apenas un par de meses se inaugurará allí el nuevo área de 'Frozen', y el clima acaba de regalarle al parque postales para la posteridad.

Fue el pasado 2024 cuando se anunció una total remodelación del resort Disney europeo. Al área de Frozen se le sumará más adelante en el año una también muy esperada área de El rey León, además de una remodelación hotelera. El cambio es tan significativo (se trata de una inversión de 2 millones de euros) que justifica incluso un rebranding. Su parque secundario Walt Disney Studios Park (el principal se llama Disneyland Park) pasará a llamarse Disney Adventure World.

Junto con un vídeo promocional, el parque compartía preciosas imágenes de la versión parisina de Arandelle. 'World of Frozen' se convertirá seguramente en un nuevo reclamo navideño del parque. Además de la exhaustiva recreación de escenarios que vimos en las películas, que se expande a través de tiendas y opciones de restauración, su atracción principal será 'Frozen Ever After', una atracción de interior que lleva a los visitantes por un paseo fluvial en bote tematizado.

Los visitantes podrán también encontrarse allí con la versión robótica de Olaf, el querido secundario muñeco de nieve de las películas y de cara a la compañía, la última innovación en robótica que sigue la estela de los droides BD de Star Wars y H.E.R.B.I.E. de 'Los 4 fantásticos'. El robotillo podrá moverse y gesticular igual que en la ficción, e incluso tener conversaciones con los visitantes.

Quizás el único problema de esta impronta de fantasía navideña es que sube mucho el listón para los visitantes que quieran venir a ver el parque el resto del año. Será el 29 de marzo cuando 'World of Frozen' se inaugure en el resort. Entre renovaciones, expansiones y nuevas atracciones, 2026 se dibuja como un año interesante para el parque parisino.

