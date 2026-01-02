Una de las atracciones más deseadas del mundo ya puede montarse. Está en Arabia Saudí y tiene tres récords mundiales

Si bien en los últimos años estamos viendo un cambio en los parques temáticos de la adrenalina al storytelling, hay algunos que no quieren dejar atrás a los fanáticos de lo primero. 2025 cerró con un gran evento para la industria, porque el 31 de diciembre fue la gran inauguración de Six Flags Qiddiya City en Arabia Saudi.

Es un parque de récords. Su inaguración oficial supone cimentar hasta cinco atracciones con récords mundiales. Gyrospin es la atracción tipo péndulo más alta del mundo, Sirocco Tower la torre de caída libre más alta del mundo, Spitfire la montaña rusa más alta de tres lanzamientos, y Iron Rattler la tilt coaster más alta del mundo, un tipo de montaña rusa que pone a los visitantes sentados en vertical y giros de 90 grados.

Estas atracciones casi palidecen ante Falcon's Flight, la visita obligada en el parque y que supone la montaña rusa más alta, rápida y larga del mundo. Las primeras reacciones y videos de la atracción ya están llegando, y muestran un recorrido intrincado que aprovecha la geografía del terreno para crear grandes caídas que quitan el aliento.

Falcon's Flight está en City of Thrills, una de las seis grandes áreas del parque. Las otras son Steam Town, Twilight Gardens, Discovery Springs, Grand Exposition, and Valley of Fortune y en total suman 28 atracciones repartidas en unas 32 hectáreas, que en tamaño lo hacen un parque muy similar al parque Warner de Madrid.

Según la marca es el primer gran lanzamiento de Six Flags en poder ser considerado "parque temático" y no "parque de atracciones". Al contrario que los anteriores, aquí todas sus áreas están claramente diferencias y ambientadas con temáticas específicas. Supone también el primer parque de la marca americana Six Flags en Asia y en específico en Oriente Medio, un movimiento al que cada vez la industria se está sumando más. Del primer parque de Mr. Beast a un futuro Disneyland.

