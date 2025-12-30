Japón ha intentado durante dos años revolucionar los parques temáticos, pero no ha funcionado

El objetivo de los parques temáticos es sumergirte en sus mundos ficticios. Los americanos lo llaman "la burbuja Disney", y los japoneses llevan años experimentando con todo tipo de propuestas para transportarte a otros lugares, desde una bizarra ventana a España al mundo de Dragon Quest.

Algunos insisten en que la inmersión tiene que ser literal. Era la apuesta de Immersive Fort Tokyo cuando abrió sus puertas en 2024 en Odaiba, en la bahía de Tokio. Situado en un viejo centro comercial reconvertido en un complejo de ocio inmersivo de 30.000 metros cuadrados, quería redefinir los parques temáticos con 12 atracciones únicas.

Hay que hablar en pasado porque aunque aún tenga sus puertas abiertas, no será por mucho tiempo. Cerrará en marzo de 2026 después de apenas cumplir los dos años de funcionamiento. En declaraciones oficiales su CEO Tsuyoshi Morioka era escueto, pero se apunta a un fracaso principalmente económico, especificando que el parque "se desvió sustancialmente del plan original, incluido en términos financieros". Tras el parque había mucha tecnología de vanguardia combinada con elaborados espectáculos y actores que sumergían a los espectadores en las historias que se contaban.

El concepto es desde luego ambicioso. No hay fórmula preestablecida en un parque que mezcla el teatro inmersivo con escape rooms a gran escala, juegos tipos Murder Mistery u otras experiencias más pasivas como restaurantes tematizados. La experiencia de 'Alice in Borderland', por ejemplo, pone a los visitantes un collar eléctrico que los somete a leves "descargas" cuando fallan un puzle.

Morioka estaba convencido de que todo esto podía funcionar, y previos a su cierre había planes de llevarlo a diferentes ciudades de todo el mundo. Sin más detalles es difícil saber qué ha fallado, aunque quizás la fuerte conexión con las IP ha sido un arma de doble filo. No había orden ni concierto en sus temáticas, que lo mismo combinaban ficción histórica, un misterio de Sherlock Holmes, series de Netflix y anime, y que desde fuera daba la impresión de que estaban vendiendo su concepto al mejor postor. Si bien las en redes eran generalmente positivas, con visitantes alabando los grandes valores de producción y el mimo puesto en las historias interactivas, otras no lo eran tanto, y apuntaban un severo descenso en visitantes fuera de las experiencias de pago.

Aunque nos quedaremos sin probar este en concreto, existen experiencias similares que nos quedan más cerca. En Londres tienen Phantom Peak, un "pueblo" tematizado estilo steampunk que funciona como una suerte de RPG viviente, con misiones que cumplir y constantes interacciones con el staff. En este caso todo el sitio es una única experiencia cohesiva, que además va cambiando según cuando se visite.

Imágenes: Immersive Fort Tokyo

