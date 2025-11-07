El parque de atracciones de Mr Beast existe y abre este mes

Aquellos que se quedaron con ganas de vivir en directo los 'Beast Games' van a tener la ocasión de experimentarlos de otro modo. En las últimas horas Mr. Beast (de nombre real James Donaldson) ha dado la sorpresa confirmando su primer parque de atracciones, algo que conociendo su marca y su gusto por lo excesivo resulta extraño que no haya ocurrido antes.

En sus posts en X, Donaldson explicaba que no será "el típico parque de atracciones". Habrá 15 atracciones y juegos en total, que incluyen desde montañas rusas a pruebas del tipo que podríamos esperar en su reality. El youtuber promete que ha creado exclusivamente para este parque juegos originales que a él le gustaría jugar, además de "la pared de premios más grande del mundo". Uno de estos juegos es Drop Zone, en el que seis personas corren tratando de pulsar un botón el primero. Los más lentos van cayendo a través de trampas en el suelo, y se acumula un bote para el último que quede en pie.

Fuente: Mr. Beast (X)

Lo de las entradas también es curioso. Hay tres tiers diferentes. Un ticket general que solo cuesta 7 dólares pero da poco más que acceso al parque, teniendo que pagar por cada atracción. Otra entrada de 25 dólares da acceso a juegos, retos y tres atracciones. La más cara son 65 dólares, y da acceso a todo lo que ofrece el sitio.

¿Dónde está el truco? Todo esto pasará en Arabia Saudí, y concretamente durante la Riyadh Season, un macroevento deportivo y de entretenimiento anual que tendrá lugar del 13 de noviembre hasta el 27 de diciembre. Al fan medio del youtuber le queda bastante lejos, por lo que no tardaron en preguntarle en redes el por qué de la elección de la localización, a lo que respondía: "Está en la mitad del mundo porque la mayoría de mi audiencia está fuera de Estados Unidos y tenemos una gran base de fans de Oriente Medio".

Es una respuesta políticamente correcta que no descarta que le hayan pagado desde el propio gobierno, claro. Hace un tiempo ya que Arabia Saudí tiene una controvertida y agresiva estrategia para introducirse en el mundo del entretenimiento, la cultura y el deporte como diversificación de su producción de petróleo. Los parques temáticos son una importante parte de esto, y como prueba queda la construcción del enorme Six Flags Qiddiya City, que incluirá cinco récord guinnes entre sus 28 atracciones.

