Disneyland cree tener el mejor plan posible para digitalizar el parque a los 70 años: llevarlo a uno de los videojuegos más populares del mundo

2025 está siendo un año de sorpresas para el parque Disney más veterano. Hace meses, la compañía quiso fusionar entretenimiento y tecnología con su animatrónico más ambicioso hasta la fecha, una recreación robótica de Walt Disney que llegó con polémica. Poco después, el parque llevó algunas de sus atracciones más populares a Disney+ en una serie de recorridos virtuales. La última colaboración, eso sí, parece querer ser la más inmersiva hasta la fecha.

Anunciado hoy por los canales oficiales del parque, Disneyland Game Rush ha pillado por sorpresa a los fans. Es un crossover ambicioso y la digitalización más evidente del parque hasta la fecha. Para ello han elegido a Fortnite, el shooter multijugador battle royale, uno de los videojuegos más populares del mundo, y una auténtica máquina de hacer crossovers, con solo la semana pasada habiendo introducido a los Simpsons.

Este movimiento rivaliza incluso con la propuesta de Springfield. Se trata de una recreación con mucho encanto del parque de California, con sitios emblemáticos y perfectamente reconocibles como el castillo de Bella. El mapa, al que puede accederse de forma gratuita (igual que el juego), nos lleva a explorar el lugar, apreciar la decoración y participar en un pequeño trivial histórico del parque.

Por supuesto no se olvida de su vertiente de videojuego. Hay hasta siete minijuegos que poder hacer solos o en compañía, y todos tiene una conexión con atracciones reales del parque. Hay una inspirada en la Mansión Encantada, otra en la atracción de Space Mountain y otra en Rise of the Resistance, que se siente como un mapa de Star Wars puro y duro y nos lleva a enfrentarnos a la primera orden y a Kylo Ren.

Fortnite lleva muchos años incluyendo en su "metaverso" a algunos de los personajes más populares del mundo. En el pasado han cabido otras propiedades de Disney, a través de los mundos de Star Wars o Marvel. Esta es, eso sí, la primera vez que introducen elementos de Disney "clásico" y en específico de los parques. Parece que de momento la inclusión se limita a los espacios y a personajes introducidos previamente como los soldados de asalto de Star Wars. Lo de tener a Mickey o a Goofy corriendo ametralladora en mano imagino que tendrán que pensárselo bien antes de darle luz verde.

Imágenes: Epic Games

