"Tenemos un problema". Ir en Halloween a PortAventura o Parque Warner parece un planazo, pero luego te topas con la realidad

Entre las fechas que parecen ideales para ir a un parque de atracciones, las mismas compañías que los llevan se han asegurado de seducirnos con que Halloween es una de las mejores. El simple hecho de visitar esos espacios con un espíritu festivo y la gente disfrazada ya es suficiente reclamo, pero además, es una época del año que se aprovecha para ofrecer nuevas experiencias a los amantes del terror.

Para muchos que lo han hecho este año, la experiencia no ha sido particularmente positiva, y es por una razón muy concreta. "Ven a PortAventura… será divertido, decían", bromeaba en un video subido a TikTok en las últimas horas una fanática que procedía a mostrar imágenes de colas interminables en hasta cuatro atracciones seguidas. En la caja de comentarios, otro usuario decía haber ido el lunes y tener una experiencia similar.

"Tenemos un problema con los recintos de ocio durante Halloween", reflexionaba el creador de contenido Aitorek en su canal, especializado en parques de atracciones. "Y es que la mayoría de parques se colapsan". Aunque el parque de Tarragona está en el punto de mira de los aficionados, la situación va más allá. El influencer se apoya en datos experienciales de la comunidad para dar con un patrón. Mediciones del pasado sábado 25 de octubre a las 17:00 de la tarde muestran a los grandes parques europeos con colas que iban desde la hora a las dos horas en sus atracciones populares. Este análisis cubría lugares como Disneyland París, Europa Park o Parque Warner de Madrid.

Si bien es más o menos razonable esperar colapsos en un fin de semana. Lo preocupante llega al analizar un día entre semana, es aquí donde los parques españoles tienen mucho que aprender de los europeos. "La mayoría de los parques tienen la misma oferta un sábado que un martes, pero los parques temáticos de España todos sabemos que no es así".

Las mediciones del lunes 27 mostraban colas bastante despejadas en parques europeos como Efteling, Europa Park e incluso Disneyland París. En PortAventura y Parque Warner, sin embargo, se mantenían colas descomunales, con el primero llegando a tener cuatro horas de espera en una de sus atracciones. Las razones de este colapso se pueden achacar a varios factores, desde el intensificado turismo francés masivo coincidiendo con semanas de vacaciones escolares a la propia gestión del parque, pero la conclusión del influencer es clara: "Entre semana no debería pasar esto".

Lo peor es que no es ni la primera ni la segunda vez que pasa esto. En redes, aficionados llevan quejándose de este tipo de colapsos en PortAventura desde hace años, con algunos prefiriendo tomárselo con humor alegando que las colas son la verdadera experiencia de terror, mientras que otros declaran frustrados no volver a visitar el parque en el futuro hasta ver cambios.

