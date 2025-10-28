La inauguración del nuevo parque de Universal ha tenido un efecto negativo: sus otros parques han salido perdiendo

El año pasado fue uno de pocas novedades en cuanto a la popularidad de los parques temáticos, pero hay una compañía que salió perdiendo. Hace unos días, el informe anual de la TEA, que mide la asistencia a grandes parques de atracciones a nivel global, confirmó algo que podíamos imaginarnos. Magic Kingdom dentro de Disney World sigue siendo el parque más popular del mundo, con una asistencia de 17,8 millones de personas y superando en un 7% sus cifras de 2024. El segundo puesto, estando muy cerquita, se lo lleva Disneyland Park de California con 17.3 millones.

Es una mejora que se repite en prácticamente todos los demás del ranking, que se mantiene invariado desde el año pasado. Chimelong Ocean Kingdom sigue arriba en la lista en el sexto puesto, representando a los parques chinos y con una subida del 9%. Si hablamos solo de marcas, de hecho, los chinos de Fantawild se mantienen en el segundo puesto, después de un ascenso meteórico en los últimos años que los pone por debajo solo de Disney.

Entre los poquitos que han salido perdiendo este año pasado está la gente de Universal. Su parque de Tokio se mantiene el más popular en el tercer puesto, pero no ha crecido en asistencia en el último año (y sin embargo los dos parques de Disney en Tokio sí han crecido). Tanto Universal Studios Florida como Universal Islands of Adventure, ambos en Florida, han perdido respectivamente un 2,5% y un 5,5%, respectivamente. Son malas noticias teniendo en cuenta que ya están relativamente bajos con respecto a sus competidores. La compañía solo se lleva una sorpresa con el parque de Beijing, que está pegando un buen subidón en los últimos años, y tiene este año un incremento del 8,6%.

¿Puede tener Universal Epic Universe culpa de esto? Es razonable pensarlo. El megaparque de Orlando se ha inagurado este 2025 pero lleva más de un año anunciado, y el hype podría haber canibalizado a los otros parques. Los visitantes dispuestos a visitar un parque de Universal pueden simplemente haber esperado un año. Ilustrativo de esto es cómo sus parques de Florida han tenido la mayor bajada de todos en el ranking.

Hace meses, las expectativas de la compañía estaban en darle la vuelta a la tortilla a esta situación. La compañía parece haberse puesto seria con su cara a cara con Disney. La inauguración de Epic Universe como su nuevo parque bandera ha venido acompañada de gran expectación, pero su apuesta no se acaba ahí. Tienen planeado expandirse a Reino Unido y ampliar su oferta en Estados Unidos, con parques juveniles de franquicias como Shrek o Bob Esponja. Habrá que estar pendiente a los informes del año que viene para saber si su apuesta ha dado resultados.

Imágenes: LunchboxLarry (Flickr), Joel (Flickr)

