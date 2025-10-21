Universal malgastó su primera oportunidad con Shrek en los parques temáticos. Ahora quieren volver a intentarlo

Para Dreamworks era un patito feo, pero no fue hasta después del estreno cuando descubrieron lo mucho que la gente conectaba con Shrek. Las aventuras del ogro verde y sus amigos de cuento acabaron siendo una de las franquicias más prolíficas de la compañía, con cuatro películas, spin offs y una nueva secuela en camino.

Aun así, en todo este tiempo se han mantenido poco ambiciosos en el mundo de los parques de atracciones. El reino de Muy Muy Lejano ha sido a menudo mero segundón, con atracciones mediocres que en su mayoría han acabado cerrando. Recientemente Universal anunció sus inmediatos futuros planes con el ogro, se unirá en 2026 a otros personajes como Bob Esponja y los Minions en Universal Kids Resort, un nuevo parque en Texas centrado en familias y en los más pequeños.

La decisión de introducirlo en un parque para el público más joven parece un poco extraña, sobre todo porque, como apuntan desde Polygon, Shrek es una de esas marcas que parecen funcionar mucho mejor con su público millenial que con las nuevas generaciones.

En 2018, el remake fan 'Shrek Retold' acumuló más de 11 millones de visitas y fue obra de 200 creadores, la mayoría en sus 30. Cada año se celebran raves de Shrek. Una macarrada que incluye discotecas, concursos de comer cebolla y que es para adultos. Se habla mucho de los Disney Adults, pero es posible que Universal aquí esté desaprovechando su oportunidad con el satírico mundo de cuento.

Desde luego no sería la primera señal de Universal no sabiendo qué hacer con la saga. En 2022 decidieron eliminar de Universal Studios Florida Shrek 4D, la atracción más popular que el personaje ha tenido nunca, y creando una intensa reacción por parte expertos de la industria y los fans. Por esas fechas cerraron también las atracciónes de Shrek y otros personajes en el parque Dream World de Australia. Este año, y solo un año más tarde de introducirla, el parque ha desmantelado una pequeña área en el parque DreamWorks Land que no tenía ni atracciones.

Hasta hace muy poco, para ver un área de parque temático específicamente dedicada a Shrek había que ir hasta Universal Studios Singapur, algo que no encajó bien con los fans, especialmente porque no parecen muy satisfechos con cómo se han resuelto sus atracciones. Con un recorrido accidentado por los parques y sin muchos más detalles del futuro parque de Texas, solo queda esperar a ver los planes de la compañía. Y tampoco podemos descartar que estén esperando la recepción de la nueva película.

Imágenes: Universal

