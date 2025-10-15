Si piensas que esperar una hora de cola para montarte en una montaña rusa de solo dos minutos no merece la pena, un experto tiene la respuesta

Hay algo que todos hemos pensado en algún momento al visitar un parque de atracciones, sobre todo en las veces que nos ha tocado esperar una cola más larga de la cuenta. ¿No podría durar más? La montaña rusa media dura entre 1 y 2 minutos. En el mejor de los casos nos dejan con ganas de repetir, y en el peor nos hacen preguntarnos si ha merecido siquiera la pena.

Al contrario que otras cuestiones claves del diseño de una montaña rusa, como la velocidad o la forma de los loops, esta decisión no está relacionada con una cuestión de salud. La pregunta sobre la corta duración de las atracciones se la hicieron al ingeniero de montañas rusas Korey Kiepert, que explicaba en Wired que tiene todo que ver con las logísticas del parque y los costes de la propia atracción.

El material tiene mucho que ver con esto. "Sea cual sea el material de construcción de la atracción, es el referente directo de cómo de larga es esa atracción". Con ello, pone como ejemplo The Beast, una atracción de madera que se creó en los setenta y cuya viaje se acerca a los 6 minutos. El material que se utiliza hoy en día es el acero tubular, que es más caro y maleable, permitiendo hacer formas más complejas en un menor espacio.

La velocidad es otro factor, montañas rusa más tradicionales alcanzaban menores velocidades, lo que hacía que el viaje durase más. Por supuesto hay excepciones, la difunta Ultimate en el parque británico Lightwater Valley era de acero y su viaje llegaba a los seis minutos, pero lo hacía gracias a un circuito atípico, recorriendo colinas mayormente en línea recta a través de un valle.

Es un lujo que no se puede permitir el parque medio. Las montañas rusas no pueden comerle el terreno a otras atracciones, porque además de ser algo muy costoso sería poco práctico. Esto haría aún peor las odiadas colas. Viajes cortos permiten que muchos más pasajeros pueden probarla a lo largo del día, y es algo que se intenta medir también con el número y el tamaño de los vagones.

