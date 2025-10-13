Los cosplayers son el alma de cualquier convención de cultura pop, pero hay un sitio donde están prohibidísimos: Disneyland

Ni por las atracciones ni por los espectáculos, para algunos visitar un parque Disney es un viaje de ensueño porque pueden conocer al fin a sus personajes favoritos. Las mascotas son uno de los intereses principales de cualquier parque temático de la compañía. Se pasean por el lugar dejando embobados a los más peques y les regalan momentos especiales.

Desde Disney se toman a sus mascotas tan en serio que tienen toda una ristra de elaboradas reglas alrededor de ellas. De cómo deben comportarse a dónde estarán en el parque en cada momento dado. Por supuesto, en pos de mantener la fantasía, para los actores detrás de esos personajes está totalmente prohibido que estén por los terrenos del parque sin caracterizar.

Es por eso que los cosplayers, que son el motor de prácticamente cualquier evento de cultura pop, están totalmente prohibidos dentro del parque. Si un adulto quiere sentirse más pegado a su personaje favorito puede hacerlo a través de vestir el merchandising permitido como camisetas, gorras o las famosas orejas de Mickey, pero si tienes más de 12 años (o 14 en el caso de los parques americanos) y quieres vestir un disfraz moderamente elaborado es un no rotundo por parte del parque, arriesgándote incluso a que te echen.

La razón está clara. La burbuja Disney que el parque quiere crear se apoya en buena medida en que no haya ningún fan que pueda ser confundido por una mascota real del parque. Los disfraces solo están permitidos en ocasiones especiales como el evento de Halloween del parque, pero incluso en ese caso, las normas especifican que los cosplayers no pueden hacerse fotos con los visitantes ni actuar de ningún modo que pueda hacer que parezca que trabajan allí.

Ante esta prohibición la comunidad ha inventado un nuevo tipo de atuendo para visitar el parque, a medias entre vestirse y disfrazarse. Se llama "Disney bounding", y consiste en vestirse con ropa normal, pero que recuerde a algo que vestiría el personaje original, tanto a nivel de colores como por la forma del conjunto. Es algo así como un cosplay encubierto, que permite igualmente a los más adultos a expresarse sin romper las normas.

