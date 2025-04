En qué consiste "la burbuja Disney", la ambiciosa filosofía que consigue atrapar a los visitantes dentro de sus parques

Algunos fans lo llaman "vivir en la magia", otros "la burbuja Disney" y otros hablan simplemente de ilusión. La realidad es que todos están hablando de lo mismo. Con 70 años de experiencia en la industria de los parques de atracciones y sin intenciones de echar el freno, Disney ha logrado hacerse con una legión de fans deseosos de seguir entre sus filas, y las estrategias de la compañía se han sofisticado para conseguirlo.

Esta ilusión es una de la que desde la compañía son plenamente consciente. En un panel reciente ejecutivos de Disney han discutido el término abiertamente, aludiendo su importancia para los fans: "Es la anticipación y las expectativas de que van a vivir en la magia. Y que se marcharán dejando atrás la sensación de inmersión en nuestra historia de principio a fin", decía Alison Armor, vicepresidenta de operaciones para los resorts.

Aunque la etiqueta venga de la comunidad, es una sensación que define a la perfección la filosofía de la compañía. La "burbuja Disney" representa la idea de querer hacer de la experiencia Disney algo totalmente inmersivo. No solo de cara a los parques, también en todo lo adyacente; como los hoteles, el trato con los empleados de la compañía o incluso a la hora de eliminar distracciones externas, como poder pagar con tu pulsera Disney en vez de tener que sacar tu móvil o tu cartera.

Dentro de los parques hay una compleja maquinaria que trata de hacer esto posible. Disney World hace extenso uso de sus famosos utilidoors, todo un mundo subterráneo que oculta el detrás de las escenas del parque para que los visitantes solo se lleven la magia. Pero incluso sin ellos, el resto de parques tiene estrictas reglas de organización para sus trabajadores, tratando de evitar desastres como que un niño vea dos veces a Mickey en el mismo sitio.

Hay un intento consciente también de sumergirnos en los universos de todas sus IPs. Hace años la simple idea de postrarse frente al castillo de Cenicienta era suficiente para los fans. Hoy, los fans también pueden postrarse frente al Halcón Milenario, y cada nueva atracción de la compañía tiene grandes valores de producción, un importante componente narrativo y en algunos casos hasta a estrellas de Hollywood como Robert Downey Jr. repitiendo los papeles de sus películas.

Las ambiciones de la compañía tienen que ver con expandir estas fronteras cada vez más. Sus parques ya están por todo el mundo, no solo en Estados Unidos, y sus atracciones más populares se acaban exportando, como pretende hacerse con el área de Star Wars para Disneyland París. Los fans pueden incluso irse de crucero con la compañía o en casos extremos literalmente “vivir en la magia” adquiriendo una vivienda en cualquier de las varias comunidades que tienen ya en construcción.

Es una burbuja que, eso sí, puede pincharse. A principios de los dosmil el pueblo de Celebration en Orlando acabó independizándose de la compañía, en 2016 y tras 30 años en circulación la compañía decidió que no tenía sentido continuar teniendo su propia moneda, y en 2023 se llevaron un buen batacazo con el costoso hotel inmersivo que te permitía no salir en ningún momento de la fantasía Star Wars. Por mucho que sus fans amen esa magia Disney no es ni mucho menos infalible, y su historia está llena de fracasos producidos por intentar llevar esa inmersión demasiado lejos.

Imágenes: Disney

