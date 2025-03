Robert Downey Jr. considera "la oportunidad de una vida" seguir interpretando a Iron Man en Disneyland y anticipa que no será la última vez. "Necesitáis más de mí"

A esperas de verlo como Doctor Doom en 'Vengadores: Doomsday', de momento el capítulo de Downey Jr. como Iron Man en el cine está cerrado. Hay que especificar lo del cine, porque si hablamos de los parques de atracciones el personaje sigue vivito y coleando, y vuelve a contar con el querido actor original para darle vida.

Anunciada el año pasado, Stark Flight Lab será la flamante nueva atracción que amplíe la zona de Avengers Campus dentro de Disneyland California. Es en la reciente conferencia "The Future of World-Building at Disney" en el festival SXSW donde han dado un nuevo detrás de las escenas, y lo han hecho acompañado de Tony Stark en persona, quien considera que seguir interpretando al personaje en esta faceta es "la oportunidad de una vida", y tiene muy buenas palabras para los creativos del parque. Afirmando que igual que Stark, tienen "curiosidad, pasión, inventiva, el gusto ocasional por lo dramático, y ante todo la energía de sacar algo bueno al mundo."

Presentación de Stark Flight Lab en el D23

Lo cierto es que los fans de los parques de atracciones tienen razones para ilusionarse con esta nueva atracción, que llevará a los visitantes a montar dentro de cápsulas en el taller de Iron Man para simular pruebas de vuelo. Bruce Vaughn, director creativo de Disney Imagineering, afirma que lo que tienen entre manos es algo que "no se ha hecho nunca en un parque temático".

"Normalmente escondemos todo el detrás de las escenas para que te centres en la historia. Aquí, la tecnología es la historia, así que la ponemos en el centro." La atracción utilizará un ambicioso sistema híbrido, por el cuál los visitantes serán transportados a la secuencia de vuelo directamente desde los raíles gracias a un brazo robótico.

En todo el proceso, se espera que Downey Jr. como Iron Man esté dando contexto a la prueba y aportando el toque narrativo. Cuanto más se apuesta por estas grandes IPs dentro de los parques, el enfoque por contar historias en lo que tradicionalmente era puro entretenimiento está creciendo. En Disney World, la atracción más ambiciosa es también una experiencia híbrida de Star Wars que simula una huida de la Primera Orden.

Stark Flight Lab supone parte del plan de expansión de Disneyland California que se llevará acabo durante la próxima década. Hasta ahora el parque era considerado la opción menos interesante frente a Disney World de Orlando, y la idea es ir equilibrando la balanza. A Downey Jr. lo tienen muy a bordo, y afirmaba en la conferencia que más allá de Stark Flight Lab vendrán otras colaboraciones. "Esto no es cosa de una vez. Necesitáis más de mi."

Imágenes: Disney

