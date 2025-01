El parque más barato de Disney, el más único y el más recomendado son los tres el mismo: una rareza encantadora que solo se encuentra en Japón

Si entre tus viajes pendientes está decidir si visitar Disneyland o Japón, quizás te alegre saber que ambas cosas se pueden hacer en el mismo sitio. El país nipón es un destino espectacular y de gran interés turístico, pero entre las cosas que hacer por allí, visitar un parque Disney nunca ha sido una prioridad. Desde hace un tiempo, fans e incluso extrabajadores lo están reivindicando.

A primera vista no hay mucho que distinga Tokyo Disneyland de su referente principal, el parque de California. El mapeado es muy similar, hay atracciones que se mantienen y la decoración del lugar no tiene nada que envidiarle al original. Sin embargo, son las diferencias la que lo hacen especial. Aquellos que lo han visitado guardan muy buenas palabras de su precio, su comida o sus espectáculos. Atracciones como la emblemática Splash Mountain, que ya no se encuentra en los parques americanos, están presentes aquí aunque con cambios notables.

No son pocos los que quedan encantados con él, incluso aquellos a los que le queda muy cerca. Una extrabajadora de Disneyland California que visitó el parque a finales de 2023 afirmó que los estadounidenses deberían tomar nota de lo que Japón ha hecho con el lugar. Habla de un nivel de detalle exquisito tanto en las atracciones como decorados. World Bazaar, el sustituto de Main Street, tiene aquí un tejado de decoración victoriana ideal para cuando llueve (algo que no contemplan los parques americanos).

También hay atracciones exclusivas en el parque que la hacen una visita indispensable para los más completitstas. El reclamo principal es una atracción de 'La Bella y la Bestia' para toda la familia, una atracción de interior que hace un suntuoso recorrido en taza por elaboradas recreaciones del castillo original y siguiendo un camino sin raíles.

Para muchos hay una opción incluso mejor a Tokyo Disneyland

Si bien Tokio Disneyland es una opción ideal para los que quieran sentir la clásica experiencia del parque californiano, los que busquen algo nuevo deberían estar más atentos a Tokyo DisneySea. Con un coste de estimado de 4 mil millones de dólares, se trata del parque de atracciones más caro construido nunca y desde luego el más único de la compañía. Esta rareza no es solo una propuesta exclusiva de Japón, sino para muchos el mejor parque Disney del mundo.

Con el mismo nivel de detalle que el resto de parques de la compañía, DisneySea potencia la ambientación más naútica y marítima de Disney. Tienen un protagonismo especial el mundo de 'La Sirenita' y las atracciones acuáticas. La entrada, en lugar de la clásica Main Street, tiene forma de ciudad costera italiano, y parte de la decoración interior trata de emular el look de Venecia.

Una de sus zonas es la Arabian Coast, del mundo de 'Aladdin', y tiene un área entera dedicada a Julio Verne que está presidida por un volcán que aparenta estar en erupción. Con decorados que no se encuentran en ningún otro parque de la compañía así como atracciones muy diferentes, es ideal además para un público más adulto, ya que aunque no escasean las experiencias familiares, el nivel de intensidad de sus atracciones está generalmente por encima del otro parque.

La joya de la corona es la atracción de 'Viaje al centro de la tierra'. Un intenso recorrido en vagoneta sobre raíles que tiene lugar en un impresionante escenario ambientado que incluye monstruos, fauna extraña e intrincados túneles de roca. Originalmente concebida para Disneyland París, se trata de una de las construcción más grandes que ha hecho el equipo de Disney Imageneering, y habitual candidata a mejor atracción en un parque Disney.

Aunque lo ideal es visitarlos los dos (es fácil encontrar tickets conjuntos), si tienes que elegir, la gran mayoría de visitantes recomiendan DisneySea, ya que se trata de una experiencia totalmente diferente a cualquier otra de la compañía. Económicamente también sale algo mejor que la competencia, ya que los precios rondan de media los 50 o 60 euros al cambio, mientras que otros parques Disney pueden ya llegar hasta los 90.

