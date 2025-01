Uno de los parques de atracciones más únicos de Europa es una copia italiana de Hollywood donde puedes conducir tus propios tours: "Es lo más extraño que he visto"

Entre las temáticas habituales de los parques temáticos está la del mundo del cine. Tópicos de las películas de vaqueros, de policías, acción o aventuras son lienzos ideales sobre los que construir atracciones llenas de adrenalina en los visitantes, y no pocos parques en todo el mundo han aprovechado la oportunidad. En Italia hay uno que quizás va algo más lejos de la cuenta, porque combina imitaciones flagrantes con presupuestos modestos.

"Es como si me pongo a construirlo yo, en cierta manera", bromeaba Rubén García, experto en parques temáticos entrevistado por Espinof. Movieland se sitúa en el lago di Garda y tiene un concepto de parque muy diferente, en el que las mascotas habituales son sustuidas por actores vestidos de tópicos del cine. Rubén nos dice también que se trata del parque más extraño que ha visto, si bien no tiene muy claro si eso es positivo o negativo.

Parte de su encanto es que no tienen derechos de ninguna de las obras que imitan, claro. Al contrario que Universal o Disneyland, que presumen sus franquicias en intrincadas decoraciones, Movieland capitaliza en nuestra nostalgia cinéfila para crear un lugar que constantemente nos recuerda a algo pero trata de mantenerse "marca blanca". Es un particular equilibrio en el que no queda claro donde acaba la parodia y empieza la copia.

Atracciones únicas, para bien y para mal

Como en otros parques de atracciones, en Movieland uno puede esperar shows y atracciones mayormente familiares, pero el resto es ir a la aventura. Como explica Rubén: "Hay algunas atracciones compradas pero el resto está hecha a mano, por ingenieros. Mucho de lo que tienen es prueba y error porque no hay ese tipo de atracción en otra parte. No se comercializa. Te metes en una atracción y no sabes lo que te vas a encontrar".

De las franquicias que emula, el parque parece tener especial fijación por Universal. Rubén recuerda encontrarse con experiencias reminiscentes a 'Regreso al futuro' y 'Jurassic Park', y habla de un show que es "prácticamente una copia de uno de Universal Orlando".

Este menor presupuesto y enfoque minimalista (el parque mide unos 84.000 metros cuadrados, menos de un quinto de Disneyland París) le lleva a Movieland a hacer cosas que serían impensables en otros parques de atracciones, por puras cuestiones de seguridad. El ejemplo más claro de esto es Expedición Pangea, un tour por un mundo prehistórico lleno de dinosaurios que, sorpresa, pueden conducir los propios visitantes. "Tiene sensores y no te vas a estampar, pero es de cualquier manera un vehículo de gasolina", cuenta Rubén.

Otro ejemplo de atracción desde luego estimulante pero algo cuestionable es una en la que un grupo de hasta 16 visitantes se montan en una lancha conducida por un especialista, que les lleva por un lago haciendo todo tipo de filigranas. Este tipo de atracciones sin carriles son habituales en el parque, y cuestiones de seguridad aparte (el parque ha sufrido algunos accidentes en otras de sus atracciones) es un tipo de experiencia adrenalínica que no se encuentra en ningún otro lugar.

Para aquellos que tengan curiosidad de visitar un parque diferente Movieland abre prácticamente todo el año desde abril a noviembre, y la entrada cuesta alrededor de 30 euros.

Imágenes: Movieland Park, Attractions 360º

