Parece mentira que no hayamos visto hasta ahora a Luke Skywalker en Disneyland, pero el parque se toma muy en serio su cronología

Hace ya un tiempo que Mickey y las princesas Disney no son los únicos personajes que se pasean por los parques Disney. Desde 2019, los fans de Star Wars también peregrinan a Disneyland y Disney World para sumergirse dentro del universo creado por George Lucas, interactuando con personajes como el Mandaloriano o Ahsoka Tano.

Una falta notoria era Luke Skywalker, el personaje más emblemático de la galaxia ha tardado hasta 2025 en dejarse ver ¿La razón? Al igual que las películas y las series, estos parques se toman muy en serio su continuidad. Hasta 2022, el área de Galaxy's Edge en Disneyland California (y posteriormente Disney World) estaba estrictamente ambientado entre 'Los últimos Jedi' y 'El ascenso de Skywalker', y solo después de esa fecha abrieron el universo a más personajes como Grogu o el Mandaloriano.

Este año viene con una nueva etapa para Star Wars en el parque. Coincidiendo con la temporada que llaman Season of the Force y gracias a Tohan Lege, un personaje creado por el parque que hace las veces de historiador, han preparado un nuevo espectáculo llamado 'Shadows of Memory: A Skywalker Saga'.

El show será el evento principal de Galaxy's Edge de marzo hasta mayo, un espectáculo de luces y proyecciones que sirve como recuento de la familia Skywalker que une la saga principal, y supone la excusa perfecta para tener a Luke por primera vez paseándose por el parque durante el día. Junto con este, otro espectáculo nocturno llamado 'Fire of the Rising Moons' tendrá lugar en noches selectas, si bien este es más un espectáculo de fuegos artificiales de formato clásico.

Los espectáculos son una gran parte de la experiencia de Galaxy's Edge. Las dos atracciones principales, 'Smuggler's Run' y sobre todo 'Rise of the Resistance', tiene un fuerte componente de ambientación y narrativo. Más allá de la emoción de montar en la atracción, estas tienen decorados ambiciosos y están llenas de detalles que pretenden sumergirte en lo más parecido posible a vivir una escena de película.

Imágenes: Disney Experiences, WDW News Today

