Winona Ryder se reúne con Jenna Ortega y Tim Burton en 'Miércoles'. La temporada 3 de la serie de Netflix desvela su reparto

Winona Ryder se une a Eva Green como uno de los fichajes estrella de la serie

Miercoles Reparto T3
Como ya hizo con la temporada anterior, desde Netflix han decidido anunciar en un pequeño adelanto el reparto de la esperada tercera parte de 'Miércoles' (Wednesday), la versión de Tim Burton de la icónica familia Addams. Y entre las novedades del reparto nos encontramos con toda una gran reunión.

Entre las incorporaciones está nada menos que Winona Ryder ('Stranger Things'), quien ya compartió producción tanto con Tim Burton como con Jenna Ortega en 'Bitelchús Bitelchús'. La actriz interpretará en esta temporada 3 a Tabitha.

Miercochús, Miercochús, Miercochús

No es la única adición ya que en el vídeo también hemos conocido la presencia de Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Estos se unen a Eva Green, otro de los grandes fichajes de la serie para esta nueva temporada. La actriz interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones).

Ojo porque el vídeo también parece indicar una baja al quemar la tarjeta con su nombre: Enid (Emma Myers) se despide de 'Miércoles' en esta temporada 3, tal como confirma Deadline. El medio, además, asegura que también tenemos la baja de Noah B. Taylor como Bruno Yuson. Vamos, que a lo tonto se deshacen de los lobos.

Este anuncio del reparto llega, como es habitual, con la noticia de que la producción de la temporada 3 de 'Miércoles' ha arrancado ya su rodaje en Irlanda. Eso sí, de momento no se conoce fecha de estreno pero teniendo en cuenta que el rodaje suele extenderse bastante, no esperaría la temporada hasta primavera/verano de 2027.

