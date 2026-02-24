Durante 15 años una pareja vivió el sueño de cualquier fan de Disneyland: tener una casa dentro del parque

En los años cincuenta, había mucha expectación por lo que Walt Disney estaba preparando con el primer Disneyland situado en California. Su inauguración supondría el comienzo de una nueva era para los parques de atracciones. Una que combinaría ocio y espectáculo familiar de un modo que no se había hecho hasta el momento, con visitantes paseando a diario por el lugar y absorbiendo la minuciosa ambientación que hacía realidad un lugar de fantasía.

Ninguno de esos visitantes podía imaginar que entre el detallado atrezo y las atracciones, estaban paseando junto al hogar real de alguien. Owen y Dolly Pope pudieron hacer lo que muchos fans habrían deseado, que era llamar a Disneyland su casa. La pareja vivía en una zona del parque de temática western llamada Frontierland. Allí estaba 'Pony Farm', un rancho que albergaba más de 200 animales, y en el que se encontraba una casa austera que se camuflaba perfectamente con el decorado de la zona.

Interior de la casa de los Pope

Los Pope eran trabajadores de Disneyland, unos muy especiales para Walt y amigos personales hasta su muerte. Fue en 1950, cuando el parque aún era un proyecto, que Disney oyó hablar de ellos por un show de ponis que había en la ciudad. Convencido de que era exactamente lo que necesitaba para ambientar su nueva creación los contrató en 1951. Empezaron a trabajar inmediatamente para él, viviendo temporalmente en un estudio durante la construcción del parque.

Cuando el parque se inauguró en 1955, la pareja ya llevaba tres días viviendo en el rancho. A lo largo de su historia han habido un puñado de casas habitables en el parque, una de hecho pertenecía al propio Walt y era donde se quedaba con su familia cuando venían a visitarlo, pero ninguna de ellas funcionaba como residencia permanente. En sus quince años los Pope se encargaron de cuidar de los muchos animales del parque, así como de organizar los espectáculos ecuestres. A Owen se lo veía habitualmente por Frontierland caracterizado de vaquero, bien conduciendo un carro de caballos o yendo y viniendo de algún espectáculo.

En 1971 la aventura Disneyland California de los Pope terminó, y poco tiempo después su relación con la marca por completo. Ayudaron a la creación de Disney World, y en 1975 ambos decidieron retirarse. El parque nunca los olvidó. En 2016 el lugar original del rancho desapareció para la creación de Galaxy's Edge, pero en lugar de demoler la casa se movió a una zona del backstage, donde aún hoy se mantiene en pie con una placa conmemorativa.

Imágenes: Disney Parks Blog

