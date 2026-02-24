"Fue una experiencia desastrosa". Demi Moore todavía se arrepiente de haber protagonizado esta película por presiones de su agente

La carrera de Demi Moore ha experimentado un resurgir tras la buena acogida de 'La sustancia'. Ya veremos si se queda en algo puntual o no, pero sí que hubo un momento en el que estuvo en lo más alto de Hollywood, especialmente tras el enorme éxito conseguido con 'Ghost'. Eso le llevó a tomar una decisión de la que todavía se arrepiente 35 años después.
Demi Moore: "Nunca he vuelto a hacer una película solo por dinero"
La actriz reconoce en sus memorias 'Inside Out. Mi historia' que ella no tenía ningún interés en hacer 'Una bruja en Nueva York', pero acabó cediendo a las presiones de su agente:
Estaba lidiando con una sensación de rechazo e incertidumbre que no podía superar cuando me ofrecieron una película llamada 'Una bruja en Nueva York'. No debería haberla hecho, pero por razones que no tenían nada que ver con Bruce Willis. Mi agente en ese momento me convenció de hacer 'Una bruja en Nueva York' por el dinero, para subir mi salario por película. Nunca más he vuelto a hacer una película solo por dinero.
Ella venía de petarlo con 'Ghost' y salir en 'Una bruja en Nueva York' no era más que una estrategia económica, pero Moore reconoce el grave error cometido: "Nunca había trabajado así, y fue una experiencia desastrosa que no quería repetir. No me sentía segura al principio, ni mientras estuve allí, ni confiaba en el director. La película dependía de mí, pero no tenía ni la mitad de la experiencia de los otros actores: Jeff Daniels, Frances McDormand y Mary Steenburgen. Me sentí intimidada y no tuve la confianza para pedirles ayuda".
La propia Moore destaca que "tuve que emplear un acento sureño y me preocupaba sonar ridícula", otro de los factores para que 'Una bruja en Nueva York' acabase siendo una película que no gustó a casi nadie. Apaleada por la crítica -apenas tiene un 28% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, e ignorada por el público -solamente logró recaudar 9 millones de dólares en Estados Unidos-, su fracaso fue absoluto.
La guinda del desastre fue que Moore consiguió su primera nominación al Razzie por si trabajo en 'Una bruja Nueva York'. Bueno, siendo justos, la candidatura fue conjunta por su interpretación en 'El gran lío'. Eso sí, el premio fue finalmente para Sean Young por 'Bésame antes de morir', pues Moore tendría que esperar un poco para conseguirlo. De hecho, lo ganó dos años consecutivos, el primero por 'Striptease' y 'Coacción a un jurado', mientras que el segundo se lo llevó por 'La teniente O'Neil'.
