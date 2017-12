Las claves de 'Star Wars: Los últimos jedi': la Primera Orden contraataca

‘Star Wars: El despertar de la fuerza’ (‘Star Wars: The Force Awakens’) fue todo un hito cuando se estrenó hace ya casi dos años. Con una recaudación de 936 millones en su país se origen se convirtió en la película más taquillera de la historia en Estados Unidos, ocupando la tercera posición mundial co 2.068 millones ingresados, solamente por detrás de 'Avatar' y 'Titanic'. Ya estaba confirmado que iba a ser la primera de una trilogía y ahora está por ver si las dos siguientes lograrán superar esos datos.

Ahora es el turno de ‘Star Wars: Los últimos jedi’ (‘Star Wars: The Last Jedi’), el octavo episodio –noveno si metemos en la lista a ‘Rogue One’- de la franquicia creada por George Lucas en 1977. Las expectativas están por todo lo alto y la presencia tras las cámaras de Rian Johnson invita a pensar en un espectáculo muy diferente al que nos dio J.J. Abrams. El próximo 15 de diciembre podremos comprobar el resultado de la entrega más larga de la saga hasta ahora.

El argumento

La saga de Skywalker continúa mientras los héroes de 'El despertar de la fuerza' se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desbloqueará viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado.

Rian Johnson, el sucesor de J.J. Abrams

Fue en junio de 2014 cuando se confirmó que Rian Johnson iba a ser el sucesor de J.J. Abrams, y eso que el director de la estupenda ‘Looper’ había comentado apenas un año que ni siquiera creía que fuese una de las opciones. Lucasfilm finalmente apostó por él y las expectativas están en todo lo alto, ya que ‘El despertar de la fuerza’ bebía mucho de ‘Una nueva esperanza’, pero lo hacía para situar a los personajes nuevos. En ‘Los últimos jedi’ es cuando deberían volar libres.

Johnson se enfrenta aquí al mayor reto de una carrera que consta hasta la fecha de tres largometrajes. Su debut tuvo lugar en 2005 con ‘Brick’, una excelente película adolescente de cine negro que hizo que muchos ya apuntásemos su nombre en nuestra agenda de realizadores a tener muy en cuenta. Menos suerte tuvo con la estimable ‘Los hermanos Bloom’ (‘The Brothers Bloom’) y quizá por ello decidió refugiarse en la pequeña pantalla.

En 2010 realizó dos episodios, uno para ‘Terriers’, una magnífica serie de corta vida que nunca me cansaré de recomendar, y otro de 'Breaking Bad' que llamó mucho la atención y que giraba alrededor de una mosca. AMC volvería a contar con sus servicios para otros dos capítulos, incluyendo ‘Ozymandias’, uno de los mejores de la serie. Además, dio un gran paso en su carrera en el cine con ‘Looper’, ya que demostró que podía manejarse en títulos con un corte más comercial sin renunciar a su personalidad.

Daisy Ridley, una nueva estrella gracias a Rey

Aunque ella misma ha puesto fecha de caducidad a su participación en la franquicia, Daisy Ridley no era nadie hasta que Lucasfilm la fichó para dar vida a Rey. Mucho se ha hablado de las habilidades que nos mostró en ‘El despertar de la fuerza’ y hay multitud de teorías sobre quiénes serán sus padres, pero lo único seguro es que hizo un gran trabajo demostrando que podría liderar una producción millonaria.

No olvidemos que Ridley solamente tiene 25 años y toda una carrera por delante. Por ahora apenas hemos podido verla también en la nueva versión de ‘Asesinato en el Orient Express’ (‘Murder on the Orient Express’) dirigida -y protagonizada- por Kenneth Branagh. Sin embargo, su lista de proyectos es muy extensa y pronto podría tener otra saga millonaria en su haber. Nos referimos a ‘Chaos Walking’, el salto a la gran pantalla de la primera novela de una popular trilogía literaria obra de Patrick Ness.

Adam Driver, el asesino de Han Solo

Nos quedamos de piedra cuando Kylo Ren, el personaje al que da vida Adam Driver, asesinó a sangre fría a Han Solo, tanto por el hecho en sí mismo como porque encima era su padre en la ficción. Eso debería haber sellado su destino, pero está por ver que finalmente sea así y esperemos que Driver sepa sacar todo el jugo a la posición en la que se encuentra actualmente.

Está claro que su participación en ‘Star Wars’ ha hecho que Driver sea un actor más cotizado en Hollywood, pero ya había demostrado su talento previamente. Le conocimos gracias a la televisiva ‘Girls’ y posteriormente ha formado parte del reparto de cintas como ‘Frances Ha’, ‘A propósito de Llewyn Davis’ (‘Inside Llewyn Davis’), ‘Ahí os quedáis’ (‘This Is Where I Leave You’), ‘Paterson’ -quizá su mejor actuación hasta la fecha-, ‘Silencio’ (‘Silence’) o ‘La suerte de los Logan’ (‘Lucky Logan’).

John Boyega, el antiguo stormtrooper

Todo apunta a que Finn tendrá que aprovechar su pasado como stormtrooper en ‘Los últimos jedi’ y que esa será la gran aportación de John Boyega al Episodio VIII, ya que su estado de salud no era precisamente el ideal al final de ‘El despertar de la fuerza’. Boyega cuenta con la misma edad que Ridley, pero él estaba más experimentado cuando Lucasfilm se fijó en él, algo que seguramente se debió en gran medida a su participación en ‘Attack the Block’.

La cinta de Joe Cornish hizo que pronto le llovieran las ofertas, aunque sin terminar de despuntar en ninguna de ellas. Muchos quizá recuerden su breve paso por ’24: Vive otro día‘ (’24: Live Another Day’), pero todo cambió gracias a Finn. Este año hemos podido verle en la muy deficiente ‘El círculo’ (‘The Circle’) y en la sobresaliente ‘Detroit’, pero es que además pronto será el gran protagonista de la esperada secuela de ‘Pacific Rim’.

Benicio del Toro, Kelly Marie Tran y Laura Dern, las grandes novedades

No podían faltas las novedades en el reparto de ‘Los últimos jedi’ y hay tres que están llamando especialmente la atención. Por un lado tenemos a Benicio del Toro, justo ganador del Oscar por su excelente actuación en ‘Traffic’, en un personaje sin nombre -Rian Looper se refiere a él como DJ- al que el propio actor ha comparado con un cuchillo, diciendo que si lo coges por la hoja te corta, pero si lo haces por el mango te puede ser muy útil.

Además tenemos a Kelly Marie Tran, una actriz americana de herencia asiática sin ningún papel reseñable hasta la fecha en la gran pantalla. Sí que ha participado en series como ‘About a Boy’ o ‘Adam Ruins Everything’, pero su elección sigue siendo toda una sorpresa que ya veremos hasta qué punto lanza su carrera. Aquí da vida a una integrante de la resistencia que trabaja en mantenimiento.

Laura Dern cierra el trío de grandes novedades dando vida a la Vice-Almirante Amilyn Holdo, otra integrante de la resistencia. Dern es de sobra conocida por el público gracias a cintas como ‘Terciopelo azul’ (‘Blue Velvet’), ‘Corazón salvaje’ (‘Wild at Heart’), ‘El precio de la ambición’ (‘Rambling Rose’), ‘Parque jurásico’ (‘Jurassic Park’), ‘Alma salvaje’ (‘Into the wild’), ‘Wilson’ o las televisivas ‘Iluminada’ (‘Enlightened’) y ‘Big Little Lies’.

Oscar Isaac, Andy Serkis, Carrie Fisher, Mark Hamill y el resto de regresos

Estaba inicialmente previsto que Poe Dameron muriese en ‘El despertar de la fuerza’, pero eso cambió gracias a J.J. Abrams en el tiempo que le llevó a Oscar Isaac para aceptar el papel. Por eso volveremos a ver a actor en ‘Los últimos Jedi’, donde también reaparecerá Andy Serkis como el malvado Snoke, ganando además muchas más presencia respecto al cameo que hizo en el Episodio VII.

No obstante, va a ser Carrie Fisher la que acapare una mayor atención tras su trágica muerte. En su momento se dijo que iba a tener una gran importancia en el Episodio IX, por lo que habrá que ver cómo lidian a partir de aquí con la ausencia de la mítica Leia. A su lado también volveremos a ver a Luke, pues Mark Hamill jugará un papel esencial en la película llevando a cabo el entrenamiento de Rey.

La lista de ilustres regresos se completa con Domhnall Gleeson -‘Una cuestión de tiempo’ (‘About Time’)- como el General Hux, Gwendoline Christie -‘Juego de Tronos’ (‘Game of Thrones’)- como la Capitana Phasma, Anthony Daniels como C-3PO, Peter Mayhew como Chewbacca y Lupita Nyong’o -’12 años de esclavitud’ (’12 Years a Slave’)- como Maz Tanaka.

El futuro de Star Wars

Lucasfilm había contratado inicialmente a Colin Trevorrow para ocuparse del Episodio IX, pero finalmente acabó abandonando el proyecto casi a última hora. Lo más probable es que la inesperada muerte de Carrie Fisher obligase a llevar el proyecto en una nueva dirección y ahí no hubo entendimiento posible. El elegido para ocupar su lugar fue J.J. Abrams, quien ya se ocupó en su momento de ‘El despertar de la fuerza’.

El estreno del Episodio IX tendrá lugar el 20 de diciembre de 2019, poniendo así punto final a la tercera trilogía de la saga. Eso sí, Disney ya ha puesto en marcha una cuarta para la que ha vuelto a confiar en Rian Johnson, quien se ocupará de idearla por completa y tanto de escribir como de dirigir la primera entrega. La gran novedad es que se alejará del clan Skywalker.