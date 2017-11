'Star Wars: Los últimos jedi' será la película más larga de la saga hasta la fecha

¿Hay películas que duran demasiado? Es una pregunta que está en la boca de muchos cinéfilos desde hace tiempo. Se puede responder de forma rápida diciendo que duran lo que tienen que durar, pero hay casos en los que simplemente se exceden, dando vueltas sobre lo mismo o saturando al espectador con tanto efecto especial. Esperemos que eso no suceda en el caso de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), cinta que acaba de confirmarse que va a ser la más larga de la saga hasta ahora.

Rian Johnson, director de la película -y el elegido por Lucasfilm para crear una nueva trilogía alejada de los Skywalker-, ha sido quien ha confirmado que 'Star Wars: Los últimos jedi' va a tener una duración de 150 minutos. De esta forma, supera el récord de 'Star Was. Episodio II: El ataque de los clones' ('Star Wars. Episode II: Attack of the Clones') y sus 142 minutos de metraje.

En caso de que tengáis curiosidad, el ranking por duración continuaría con 'La venganza de los Sith' ('Revenge of the Sith') -140 minutos-, 'El despertar de la fuerza' -135 minutos-, 'Rogue One' y 'La amenaza fantasma' ('The Phantom Menace') están empatadas con 133 minutos, 'El retorno del jedi' ('Return of the Jedi') -132 minutos-, 'El imperio contraataca' ('The Empres Strikes Back') -124 minutos- y cierra la lista 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars') con 121 minutos.

Apenas 29 minutos separan a la más larga de la más corta, algo que a priori no suena para tanto pero que podría suponer un perjuicio para los cines que la proyecten. A fin de cuentas, así es más probable que haya que reducir el número de sesiones o cuadrar horarios un poco raros. No obstante, seguro que en Disney no están para nada preocupados, pues sus leoninas condiciones para aquellos cines que quieran exhibirla a partir del 15 de diciembre le garantizan un trato de primera para la película durante cuatro semanas.

Vía | Slash Film