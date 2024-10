Durante 30 años Disney utilizó su propio dinero en los parques. Hoy es un objeto de coleccionismo con el que puedes ganar mucho

Entrados en los 80 y habiendo acertado de pleno con la aun reciente apertura de Disney World, la compañía del ratón estaba en la cresta de la ola y claramente sentía que no había nada que no pudiera hacer. Siendo este último parque sustancialmente más grande que el anterior, las ambiciones de Disney parecían ir más allá de las meras atracciones: querían crear un ecosistema propio.

Una forma de conseguirlo era hacer su propio dinero. Efectivamente, 1987 vio nacer el llamado Dólar de Disney o 'Disney Dollars'. Mickey, Goofy o Minnie eran las simpáticas caras de unos billetes que por lo demás eran muy reales. Tenían medidas de seguridad anti fraude, marcas de agua e incluso números de serie.

Lo había en billetes de 1, 5, 10 o 50 dólares y se podía pagar en ellos no solo en los parques Disney, también en restaurantes, hoteles o cualquieras de las tiendas Disney por todo el país. No había monedas Puesto que su equivalencia era 1:1 con el dólar, su uso estaba restringido a Estados Unidos, y no podía usarse en parques internacionales como Disneyland París.

Lo que parece una chorradita se usó durante treinta años. Aunque los billetes solo llegaban hasta 50 (se entiende que como una manera de mantener una economía más amistosa para los niños) realmente no había límites en lo que se podía gastar. Los parques Disney no son precisamente conocidos por tener un merchandising barato. Uno puede llegar a comprar relojes de 800 dólares y hay casos de artículos de lujo temporales como un colgante de más de 2.000 dólares.

Sin grandes justificaciones detrás, fue en 2016 cuando dejaron de emitirse estos billetes y la compañía no ha vuelto a intentar nada parecido. Eso sí, ya que tienen una equivalencia real con el dólar, a día de hoy Disney debe seguir permitiendo pagar con ellos en tiendas a todos los que aun los tengan en circulación.

Disney World tiene también su propio gobierno

Más allá de un experimento más o menos graciosete y un lucrativo artículo de coleccionismo (con algunos vendiéndose por cientos de miles de dólares), este movimiento inspiró desconfianza en su día por las implicaciones legales. Lo cierto es que las políticas estadounidenses admiten divisas privadas siempre y cuando ni se confundan con el dólar, ni se pague con ellas a los empleados.

Aunque esto sea legal, si es ético ya es otra pregunta distinta. Es sabido que Walt Disney siempre fue un hombre con ambiciosos planes de expansionismo, antes de morir quería crear una ciudad, actualmente hay una comunidad que (ya independiente, eso sí) fue creada por la misma compañía. Crear su propio dinero parecía otro movimiento más en la línea de esos planes.

De hecho una de las grandes victorias de la compañía ha sido conseguir su propio gobierno dentro del territorio de Florida donde se erige Disney World. Con 77.000 empleados, más de 100 negocios, 4 parques, seguridad privada y un régimen especial de impuestos, no ha sido hasta hace muy recientemente que el estado ha cuestionado el control y el impacto de la compañía en un área privada que no deja de expandirse.

Imágenes: Disney, Mistery Steambot

En Espinof | Hay un tipo de montaña rusa en peligro de extinción. Solo quedan siete en todo el mundo y tres están en Europa

En Espinof | Visitar Disneyland es oficialmente más caro que nunca. Las entradas han vuelto a subir hasta en un 6% más