Los parques Disney tienen un misterioso club solo para los ricos. Esto es lo que cuesta y qué beneficios tiene

Mientras las familias pasean por Disneyland, ansiosos por montarse en su siguiente atracción, no sería extraño que pasen de largo una ornamentada puerta blanca oculta a plena vista. Es la puerta que lleva al Club 33, un espacio del parque donde hay otro tipo de magia, y donde se prefiere la presencia de adultos que de niños.

Aunque hace años que su existencia dejó de ser un secreto, Disney prefiere seguir manteniendo un bajo perfil alrededor de este lugar. No se promociona de ninguna manera y es raro ver fotos o vídeos del sitio. En su web solo hay un escueto apartado con preguntas y respuestas que ni siquiera es específico con los precios o los beneficios.

Eso es porque el público objetivo para este sitio no es el cliente habitual de Disney. Creado en 1967, lo que inicialmente era un lugar para que Disney se reuniera con inversores se ha acabado conviritiendo en un servicio para los clientes VIP. Solo la entrada cuesta unos 35 mil dólares, y hay que sumarle una membresía anual de 15 mil dólares. Y eso solo por estar allí, el menú se paga aparte.

¿Y qué es este lugar? Esencialmente, un restaurante. También se define como un espacio de descanso aislado del ritmo más bullicioso del parque, y durante mucho tiempo era el único sitio del parque donde se podía consumir alcohol en las inmediaciones. Sus miembros incluyen altos perfiles de la industria del entretenimiento, con nombres como Tom Cruise o Susan Sarandon.

Pese a que tradicionalmente se ha asociado al parque Disneyland de California, la experiencia se ha expandido a otros lugares. Tokyo Disneyland y Shanghai Disneyland tienen su propia versión del club, y Disney World (el resort de Orlando) lo introdujo en 2017 con hasta 4 localizaciones, una por cada parque (Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios y Animal Kingdom).

Además de la experiencia culinaria ser miembro permite un acceso predilecto a los parques incluido tours especiales, pases anuales con la cola rápida a las atracciones y entradas de un día que poder regalar a todo el que quieres. Eso sí, solo puedes hacer esto en los parques de tu membresía, no obtienes beneficios en Disneyland California si eres miebro en Disney World.

Algunos viejos miembros dicen que es "una secta"

Con esos precios y miembros de ese perfil, es fácil imaginar que no es fácil entrar aquí. Más allá del dinero se habla de listas de espera de hasta 12 años y el proceso a la hora de admitir miembros sigue siendo secreto. Se hace un amplio seguimiento de antedecentes tanto personal como económico.

Y… ¿merece la pena? Algunos viejos miembros te dirían que no. Tras cinco años de membresía, una pareja fue expulsada después de que a él lo encontraran en un banco inconsciente y oliendo a alcohol. Después de perder el jucio contra Disney, la pareja no dudó en despotricar sobre el lugar, diciendo que era "una secta y que Walt era el mesías".

Aunque no tienen el nombre, otros parques Disney han apostado por experiencias de lujo. Además de su hotel de 5 estrellas con habitaciones de hasta 1.200 euros, en Disneyland París está también el Walt’s Restaurant, un establecimiento culinario con una ostentosa decoración que se ha comparado a la del Club 33.

Imágenes: Austin Castro

