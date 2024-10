Hay un tipo de montaña rusa en peligro de extinción. Solo quedan siete en todo el mundo y tres están en Europa

Con la cada vez mayor integración de pantallas y nuevas tecnologías en los parques de atracciones, estamos viviendo un verdadero cambio generacional en el sector. Es una pena ver cómo en consecuencia las viejas atracciones se van marchando. Y hay un tipo en específico que cada vez más van quedando menos: Hablamos de las Bob Coasters.

Las atracciones tipo Swiss Bobs o Bob Coasters son montañas rusas que pretenden simular la experiencia de subir en un trineo. Lo consiguen con una pista de acero o madera y un vehículo con pequeñas ruedas que se mueven libremente por la pista, enganchándose y desenganchándose de las vías para las subidas.

Lo especial es la sensación. Debido a que las bajadas funcionan por inercia, esto asegura que cada recorrido sea diferente y genera un característico balanceo. Frente a montañas rusas modernas donde todo está calculado, el movimiento aquí es más libre. Creadas en los años veinte, fueron muy populares las de madera en Estados Unidos hasta que en los ochenta se popularizaron las de acero en Europa gracias a la empresa Intamin.

A día de hoy solo quedan siete activas en el mundo, siendo en 2019 el cierre más reciente con la atracción 'Bob' dentro del encantador parque holandés Efteling. Entre las más conocidas se encuentran 'La Víbora' dentro de Six Flags Over Texas y, si hablamos de Europa, ya solo quedan tres: 'Schweizer Bobbahn' dentro de Europa Park en Alemania, 'Bobbahn' en Heide Park, también en Alemania, y 'Trace du Hourra' en Parc Astérix, en Francia.

De las de madera ya solo queda una en el mundo. Llamada 'Flying Turns' y localizada en el parque Knoebels de Pensilvania, se creó en 2013 específicamente para emular la nostalgia de las viejas, y es una rareza apreciada por los visitantes. La siguiente más moderna es la del Parc Astérix, creada en 2001.

La creación del resto, sin embargo, se remonta a los ochenta o los noventa y se espera que paulatinamente vayan cerrando. Las instalaciones son antiguas y el mantenimiento es cada vez más difícil y las piezas más raras de encontrar. El hecho de que ocupen tanto espacio y su diseño sea más limitado que el de otras atracciones ha disuadido a los parques de montar nuevas en el futuro.

Imagen: Efteling

En Espinof | Disney tiene una desconocida mascota que no existiría de no ser por Kodak. Y que no salió de los parques hasta 2014

En Espinof | Hay un parque de atracciones que no es de Disney ni de Universal entre los diez más populares del mundo. Y está lleno de récords