Un actor de 'Scrubs' aprendió por las malas que es mejor dejar tranquilas a las mascotas de Disneyland. "No me permitieron volver por un año"

Parte del encanto de Disneyland consiste en cómo el parque trata de preservar la magia. Cuando ves a Mickey paseándose por el lugar, parte de la fantasía es, de hecho, pensar que se trata de Mickey de verdad. Pero esto hace que los visitantes a menudo olviden que debajo de los disfraces hay personas.

Es una mentalidad que no ayuda a los que van a Disneyland sobrepasados por la emoción. Y es exactamente lo que les pasó a Donald Faison, actor de Turk en 'Scrubs', y a su amigo, Kevin Jordan, a quienes un momento de entusiasmo les costó la entrada al parque. Lo ha contado Faison a su también amigo y coprotagonista de 'Scrubs' Zach Braff, con quien comparte el podcast "Fake Doctors: Real Friends".

Según cuenta Faison esto ocurrió de mientras aún filmaban 'Scrubs'. Él era un fan de Disneyland de toda la vida y en aquel momento visitaba el parque una o incluso dos veces al año. En una de esas ocasiones cuando fue acompañado de su amigo, quien estaba muy emocionado por ir, entre otras cosas, para conocer a las mascotas.

Y no había ninguna otra que le hiciera más ilusión que Pluto. En palabras de Faison, era el sueño de Jordan desde niño conocerlo y sacarse una foto con él. Encantado por hacer feliz a su amigo, Faison habló con trabajadores del parque y preparó toda una sorpresa que atrajo bastante audiencia. En el momento de la verdad, su amigo se emocionó tanto que agarró a Pluto y lo levantó entre sus brazos. Momento que llegó a fotografiar y ha rescatado recientemente para su Instagram.

Es un momento que Faison recuerda de forma casi traumática, ya que la interacción entre los visitantes y las mascotas es algo muy limitado para los adultos, y sin embargo ahí estaba su amigo, con Pluto en brazos agitándose y los trabajadores de Disney horrorizados. No tardaron en ser rodeados por seguridad y expulsados ambos del parque. "No me permitieron volver a Disneyland por un año por esta mierda", dice Faison en el podcast.

Aunque aquel suceso les hizo aprender la lección, dice también positivamente del parque que decidieran prohirle la entrada, a pesar de que Faison era un actor popular en aquel momento y lo más fácil habría sido dejarlo pasar. El mal tratamiento a las mascotas de Disneyland es una de las problemáticas sobre las que más se han verbalizado los trabajadores, preocupados de que la compañía se moleste más en contentar a los clientes que en proteger a sus trabajadores.

