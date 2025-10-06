"Los destruiría". El showrunner de 'Los Simpson' teme que la franquicia pierda uno de sus pilares: los parques de Universal

El reciente anuncio de la segunda película de 'Los Simpsons' tiene a los fans de los parques temáticos preocupados de que sea un regalo envenenado. Con su estreno previsto en 2027, no faltan las especulaciones de que sería una oportunidad perfecta para hacer un push transmedia de los personajes y, por ejemplo, incorporarlos en los parques Disney, ya que la compañía compró los derechos en 2019.

Hasta ahora esto no había preocupado demasiado. Similar a como pasa con ciertos personajes de Marvel que pueden aparecer en los parques de Universal y no en los de Disney, es una cuestión de licencias. Cada película de 20th Century Fox ya les pertenece desde hace tiempo, pero en el terreno de los parques temáticos los derechos los tiene Universal. Al menos de momento, ya que previsiones de expertos vaticinan que puede ser alrededor de 2027 o 2028 cuando finalicen.

Es una preocupación sobre la que se ha verbalizado incluso Matt Selman, actual showrunner de la serie, y quien en declaraciones para Entertainment Weekly no concibe que los parques de Universal puedan dejar de contar con Los Simpson. "Yo personalmente me quedaría en shock si Los Simpson no continúan en Universal." Aclara que con respecto a esto habla como fan, ya que no tiene acceso a las negociaciones que pueden estar teniendo lugar.

"Piénsalo, ¿qué pondrían ahí? Tendrían que cerrarlo durante cuanto, ¿dos años? Y construir otra área, justo en el medio de Universal. Hace nada estuve allí. Están construyendo una montaña rusa gigante de Fast & Furious. Y acaban de construir todo lo de Mario. En plan, ¿cómo podrían?, ¡los destruiría!"

Actualmente hay dos grandes atracciones de Los Simpson en los parques de Universal, tanto en Universal Studios Hollywood como en Universal Studios Orlando. Ambas son diferentes versiones del mismo concepto: un simulador llamado The Simpsons Ride que recrea las sensaciones de una montaña rusa real dentro del mundo virtual de Springfield. A la atracción en sí le han seguido restaurantes y otros espacios tematizados, creando toda un área de Springfield en los parques.

"Incluso aunque la tecnología tiene 20 años es genial", comenta Selman. En 2022 recibió un remodelado con efectos renovados y una simulación más realista. Aunque ya por aquel entonces los fans no querían ilusionarse demasiado con la longevidad de la atracción. "Disfrutadla mientras dure", decía un usuario en Reddit.

Donde no hay atracción de Los Simpson es en Universal Epic Universe, el megaparque en Orlando de la compañía que abrió el pasado mayo. Quizás es otra señal más para una compañía que parece querer agarrarse más a otras IPs, como Cómo entrenar a tu dragón, el mundo de Mario Bros o de Harry Potter.

Portada: METRO96 (Wikimedia), THGCreative

En Espinof | Es una atracción tan emocionante como única en España. Así es esta rareza de las montañas rusas que solo puedes experimentar en Madrid

En Espinof | Disney World tiene un controvertido privilegio que pocos otros lugares en el mundo tienen: los aviones no pueden sobrevolarlo