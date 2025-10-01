Madrid tiene una montaña rusa tan espectacular como atípica. Solo hay otras 10 en todo el mundo

El diseño de las montañas rusas está por lo general bastante trillado, y es fácil notar cierta familiaridad cuando se ha visitado varios parques de atracciones, pero de vez en cuando hay una excepción que rompe la regla. En España tenemos una de esas. Llamada Abismo, atrae a locales y extranjeros para poner a prueba su gusto por la adrenalina.

Situada en el parque de atracciones de Madrid, Abismo es una experiencia que somete a los visitantes a inversiones y lanzamientos. Esto es común en todas las montañas rusas, pero la principal diferencia aquí está en su particular recorrido.

La atracción empieza con un lento ascenso en vertical que intimida incluso más que el recorrido posterior, y que deja a los pasajeros boca abajo antes de lanzarlos 105 kilómetros por hora. Tras una serie de vertiginosas curvas, ascensos y descensos, el recorrido termina con otro as bajo la manga: un amago de segunda vuelta, que se da tras pasar a toda velocidad por la estación y empezar a escalar de nuevo, antes de retroceder marcha atrás.

Es una atracción que empieza por todo lo alto y crea una sensación en el estómago que incluso puede pillar desprevenido a los más veteranos. En España no hay ninguna como ella, pero es que tampoco es muy habitual encontrársela fuera. Este tipo de diseño se llama Skyloop, y según la RollerCoasterDatabase solo hay otras 10 parecidas en activo, en países como Australia, China o Alemania. Todas comparten la idea de empezar con un gran ascenso vertical, pero el diseño del loop varía según cada modelo.

Abismo se introdujo en 2006 en el parque madrileño, y desde entonces se mantiene como uno de los principales puntos de interés. En 2022 acaparó titulares después de que una avería dejase un vagón de pasajeros atrapado durante algo menos de una hora, pero afortunadamente la cosa se quedó en susto.

Imágenes: Jeremy Thompson (Flickr)

En Espinof | Disney World tiene un controvertido privilegio que pocos otros lugares en el mundo tienen: los aviones no pueden sobrevolarlo

En Espinof | Fallece un hombre en una de las principales montañas rusas de Universal Epic Universe, marcando la primera tragedia del parque en solo cuatro meses