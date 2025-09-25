Fallece un hombre en una de las principales montañas rusas de Universal Epic Universe, marcando la primera tragedia del parque en solo cuatro meses

El nuevo megaparque de Universal en Orlando aún no ha alcanzado el año, pero ya tiene una mancha en su reputación. El pasado 17 de septiembre, Kevin Rodriguez Zavala, de 32 años, estaba montando en la montaña rusa Stardust Racers cuando su pareja reveló que se había quedado sin conocimiento. Fue al llevarlo a un hopital cercano cuando lo pronunciaron fallecido.

La investigación aún está en progreso, por lo que los detalles son escasos. En primera instancia se ha declarado la muerte de accidental. La oficina del sheriff informó que Rodriguez sufría de una lesión medular preexistente por la que tomaba medicación y estaba en silla de ruedas.

Kevin Rodriguez Zavala (Fuente: Gofundme)

La dirección del parque emitió un comunicado del que se hace eco People, donde establecen que no había ningún error de funcionamiento en la atracción en el momento del accidente. "Nuestras conclusiones internas hasta la fecha confirman que los sistemas de la atracción funcionaron según lo previsto, que el equipo estaba intacto al inicio de la atracción, durante su duración y al regreso del vehículo a la estación, y que los miembros de nuestro equipo siguieron los procedimientos".

De momento es una postura con la que coincide la investigación. Las autoridades forenses locales han dictaminado la causa por múltiples lesiones por impactos contundentes al montar en la atracción. Aun así, las pesquisas continúan en pos de averiguar si ha habido negligencia por parte del parque de algún modo. De momento, la atracción sigue cerrada.

En una rueda de prensa, el padre de Rodriguez declaraba que su hijo había nacido con una atrofia de la médula espinal que le hacía estar en silla de ruedas, pero que eso no le suponía ninguna restricción médica para subirse a una montaña rusa. Afirma de hecho que su hijo amaba este tipo de parques. Su abogado afirma que están envueltos en una investigación privada, con el objeto de descubrir si los agarres de la atracción eran lo suficientemente seguros.

Portada: Universal

