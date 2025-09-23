'Terrifier' no es solo uno de los slashers más desagradables del panorama, ahora también es candidato a la atracción más aterradora del año

Seguro que a más de uno y más de dos se les ha pasado por la cabeza que el terrorífico Art the Clown sería un fantástico disfraz de Halloween, pero de ahí a pensar que puede ser divertido ser perseguido por él hay un trecho. Los visitantes de Universal Studios Hollywood lo están haciendo. Y no solo eso, están haciendo colas enormes por ello.

Una media de 90 minutos es lo que les toca esperar a los que, desde el 4 de septiembre, quieran gritar a base de bien en uno de los trenes de la bruja más macabros que se pueden experimentar ahora mismo. Se trata de la principal novedad este año de Halloween Horror Nights, el evento limitado de la temporada otoñal del parque californiano.

La casa de 'Terrifier' sube el listón considerablemente con respecto al terror generalmente para todos los públicos del parque. Los visitantes siguen a Art, que está en medio de una serie de cruentos crímenes, y los viven muy de cerca, pudiendo incluso ser perseguidos directamente por él.

Por supuesto ningún visitante sale dañado realmente de la atracción, pero se combina el uso de líquidos, olores, y efectos prácticos de lo más escatológicos para simular situaciones grotescas. Los visitantes creerán ser empapados de sangre, y hay una escena en un baño donde se ha trabajado para conseguir un hedor realista a heces.

Porque estar encerrados con el payaso psicópata no es suficiente, hasta el 2 de noviembre que es cuando estas criaturas dejan de apoderarse del parque Art tiene vía libre para moverse por los terrenos, asustando a cualquiera que le plazca, esté simplemente visitando el parque o comiendo en un restaurante.

Para los que disfruten pasarlo mal en un parque de atracciones, la opción de Universal es una entre tantas. En Barcelona realizan anualmente uno de los parques más aterradores de toda Europa, y uno que se corta incluso menos con la casquería y el gore.

