Si quieres superar el miedo a las alturas, este parque de atracciones chino lo pondrá a prueba como nunca

Hay algunos para los que la montaña rusa más imponente del mundo sería una chiquillada al lado de lo que ofrece Wansheng Ordovician Theme Park en China. Situado en la ciudad de Chongqing y construido sobre las montañas a 1.300 metros de altura, sus impresionantes vistas no ayudan a uno a sentirse más seguro ante las intimidantes atracciones que ofrece.

En cierto sentido, Ordovician es más un parque de aventuras que un parque temático tradicional. La mayoría de las actividades las realizamos solo con arneses de por medio. Así se nos proponen cosas como cruzar un puente suspendido que apenas es puente, sin ninguna barandilla a la que agarrarse y con las losas muy espaciadas para que veamos lo que hay debajo.

Todas las actividades juegan con las alturas de un modo u otro. Las más suaves implican montarse en una tirolina que recorre las montañas, o caminar por una pasarela de cristal a 300 metros del suelo. Pero la mayoría de los visitantes quiere atreverse con los desafíos más difíciles. En el podio está el mencionado puente, que tiene diferentes niveles de dificultad, pero también un enorme columpio que te balancea por el vacío o directamente hacer un salto de caída libre.

La sensación de vértigo se siente incluso a miles de kilómetros del país. En los últimos meses el parque se ha viralizado en redes como TikTok gracias al pavor de visitantes de todo el mundo. En los casos más extremos, estos se quedan paralizados por el vértigo y tienen que ayudarles los monitores a avanzar.

Por el momento y afortunadamente, el único peligro al que los visitantes tienen que enfrentarse son sus propios miedos. Solo en 2018 hubo un susto después de que un arnés de desacoplara para un visitante que estaba cruzando el puente, suceso con el que aprovecharon para reforzar los sistemas de agarre. Pese a lo extremo de las experiencias que ofrece, el parque se ha mantenido un lugar seguro para los amantes de la adrenalina.

Imágenes: Wandering Maniac

