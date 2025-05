Esta montaña rusa japonesa era la más rápida del mundo. Cinco heridos graves en menos de un año atestiguan que era también de las más peligrosas

Hay principalmente dos tipos de fans cuando hablamos de parques de atracciones. El primero es el que va a Disneyland por sumergirse en su mundo y hacer feliz a su niño interno. El segundo tipo no tiene demasiado interés en la parte temática del asunto, y está ahí en búsqueda de adrenalina. Claro que a veces esa búsqueda pasa factura.

Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, hasta cinco personas fueron heridas de gravedad mientras montaban en Do-Dodonpa, una intensa montaña rusa localizada en el parque de atracciones japonés Fuji-Q Highland. Presentaban fracturas serias de hueso, bien de cuello, cervicales o incluso de la columna. El rango de edad tampoco se cerraba a los más mayores, ya que algunos afectados tenían alrededor de 30.

El pico resultaba significativo, pero no quedaba aislado si tenemos en cuenta que el número total de accidentes sube a unos 12 casos reportados desde su inauguración en 2001. Se sospecha que el problema llegó con la remodelación de la atracción en 2017, que aumentó la aceleración del vehículo pasando de tener una fuerza de 2,7G a 3,75G. Un pico de intensidad extra en la que ya era la montaña rusa más rápida del mundo cuando se inauguró en 2001.

Esta intensa aceleración es todo un desafío para los amantes de la adrenalina, pero también suponía un fuerte impacto en el torso, que claramente no tenía las medidas adecuadas para soportarlo de forma segura. Sus ya mencionadas fuerzas de 3,75 G ponían al cuerpo a 180 kilómetros por hora en solo 1,56 segundos. Por comparación, es algo más de la mitad de las 6,5G que soporta un piloto de Fórmula 1.

Ante ese panorama, la atracción acabó suspendida en 2021 con la promesa de que encontrarían una forma de hacerla más segura. Parece ser que no lo encontraron o no vieron rentable el esfuerzo, porque el año pasado tras más de dos años de deliberación anunciaban su cierre definitivo. La noticia en aquel momento venía acompañada de algunas lamentaciones por fans de los parques de atracciones que no pudieron experimentarla mientras estaba operativa.

No es el único bache que el parque ha tenido en los últimos años. Este pasado febrero cerraron de manera indefinida Eejanaika, una ambiciosa montaña rusa de cuatro dimensiones (con movimientos giratorios en el tren) y de la que solo hay tres en el mundo después de que un operario de mantenimiento falleciera reparándola.

Imagen de portada: Geomr

