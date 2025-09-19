El mejor parque de atracciones europeo se guarda un truco bajo la manga: puedes saltarte casi todas sus colas gratis

Galardonado hasta en 10 ocasiones diferentes como el mejor parque de atracciones del mundo por el Golden Ticket Award (algo así como los Oscars de los parques de atracciones), hay mucho que querer en Europa Park. Localizado en Rus, el parque alemán es el mayor en el país y uno de los más grandes del continente, con más de 100 atracciones, 20 áreas tematizadas y algunas de las montañas rusas más emocionantes del mundo.

Es sencillamente mucho que visitar en un día, así que por eso es buena noticia que el parque tiene también uno de los sistemas más inteligentes de colas todo el panorama. Llamado Virtual Line, es una aplicación oficial que permite "conseguir cita" en atracciones concretas, simulando una cola virtual que despeja a los visitantes para montarse en otras atracciones hasta que llega su hora.

Lo mejor de esto es que es completamente gratuito, con solo algunas concesiones. Solo se puede tener abierta una única cola virtual a la vez, lo que también invita a no pillar cita al tuntún. Y no todas las atracciones tienen acceso a este sistema, pero sí todas las más populares, mientras que para el resto menos concurridas, se invita a hacer colas tradicionales.

Las colas virtuales es una práctica cada vez más habitual especialmente en los grandes parques, y algo que tiene dividida a la comunidad. Los visitantes de los parques Disney las han repudiado por cómo han hecho en ocasiones imposible visitar atracciones populares como 'Guardianes de la Galaxia', con días enteros ocupados de antemano por citas previas que hacen que sea imposible visitarlas a pie.

En el caso de Europa Park, la cola virtual es un complemento para aquellos que simplemente quieran esperar a pie como tradicionalmente.

Su eficiencia variará según el día. Hay visitantes que afirman que han sido incapaces de encontrar hora y les ha tocado esperar alguna larga cola en atracciones como Voltron. Otros usuarios han combinado llegar temprano, buena organización y un poco de suerte para sacarle el máximo partido y no esperar colas en absoluto.

Imágenes: Europa Park

