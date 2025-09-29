Disney World tiene un controvertido privilegio que pocos otros lugares en el mundo tienen: los aviones no pueden sobrevolarlo

Los visitantes a Disney World se ven atraídos durante su visita a multitud de puntos de interés. De la Main Street al imponente castillo de Cenicienta, todo está diseñado para jugar con la propia percepción del espacio de los que lo recorren. Algunos dirían que entre los muchos trucos que la compañía tiene bajo la manga, está el de que no puedas ver ni un solo avión sobrevolar el parque.

Por un lado, es un truco más para no sacarte de la "burbuja Disney" en la que el parque quiere meterte. No solo aviones. En tu visita allí tampoco verás helicópteros o ni siquiera drones. Disney World, el parque temático de Orlando más grande de la compañía y del mundo, tiene una estricta regla de "no-fly zone". Algo que solo está reservados para una lista muy reducida de espacios en Estados Unidos.

El concepto de "no-fly zone" es un término que se popularizó por allí tras los atentados del 11-S. Durante los dosmil, se consideró como medida antiterrorista que algunos puntos neurálgicos del país utilizaran esta restricción en un intento de evitar tragedias similares. En aquel momento, y de forma temporal, parecía evidente que el parque Disney era merecedor de este tratamiento, siendo un lugar que moviliza a tanta gente a diario.

¿Pero cuando lo que es una medida de seguridad se convierte en una señal de favoritismo? Esta es la pregunta que muchos se hacen desde entonces. Hay parques de igualmente gran tamaño y gran popularidad en el país como Universal Studios a los que no se les da el privilegio. Ni siquiera muchos otros edificios que sí lo tienen se les da de forma permanente.

Hoy, entra en el terreno de cosas "que se dan por hecho" para aquellos que lo saben y que a nivel institucional parece poca cosa como para armar el revuelo de replantearlo. Desde 2001 no se puede volar a menos de 3.000 pies por encima de Disney World, ni a menos de 3 millas (4 kilómetros) de sus inmediaciones. Y de momento, ni siquiera intentos de cambiar la legislación (la última vez fue en 2023) han sido fructíferos.

