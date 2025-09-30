'Los Simpson' tendrá secuela en cines, y ya sabemos su fecha de estreno. De hecho, ha multiplicado por cero a una película Marvel

"No tardaré 20 años en hacer otra película". Era lo que escribía Bart en la pizarra al inicio del primer episodio de la temporada 19, después de haber estrenado (con gran éxito 'Los Simpson, la película' allá por 2007. Bueno, pues el hijo mayor de la familia va a tener que retractarse de nuevo, porque Fox ya ha anunciado en redes sociales que en 2027 la familia amarilla de Springfield volverá a los cines justo antes de empezar su temporada 39. Que se dice pronto.

Será el 23 de julio de 2027, una fecha que Disney tenía reservada para una película Marvel aún por especificar (que iba a ir entre 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars', como en su día 'Capitana Marvel') y que se sustituirá por una nueva aventura de la familia, que a día de hoy acumula casi 800 episodios, y sumando. Hay que tener en cuenta que, por mucho que algunos podamos desear un punto y final, esta segunda parte no será ni lejanamente su final: han firmado, como poco, hasta la temporada 40, que se emitirá entre 2028 y 2029.

Obviamente, aún no sabemos nada de la trama, en parte porque, probablemente ni siquiera sus responsables la conocen todavía. Todo lo que conocemos de 'Los Simpson, la película 2' es que su póster destaca a Homer, el protagonista de la serie desde hace muchísimo tiempo, y que es posible que sea la despedida de alguno de sus actores de voz, que llevan ya cuatro décadas haciendo de sus personajes, algo que ha causado problemas en la garganta de Julie Kavner (Marge), que ya tiene 75 años... y se le nota.

Aunque 'Los Simpson' se ha mantenido siempre como un icono de la cultura pop, lo cierto es que le pesan los años y las temporadas. De hecho, la conversación habitual no es sobre los últimos episodios (que han cambiado la serie tal y como la conocemos con un inesperado giro meta), sino sobre si debería terminarse ya: no es el mejor presagio para una secuela para la que, si quieren repetir la magia de su primera entrega, necesitan traer la artillería pesada en la sala de guionistas. Quedan todavía dos años para descubrirlo. ¡D'oh!

