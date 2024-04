Evitando el multiverso: cómo en Disney World consiguen que solo haya un único Mickey Mouse a la vez

La magia Disney no se hace sola. Hay una gran planificación en cada pequeño detalle en cosas que parecen naturales. La experiencia de Disney World va mucho más allá de las atracciones. Desde la arquitectura del lugar a los colores que vemos o la música que escuchamos, todo tiene un propósito.

Pero sin duda una de las cosas que hace más especial a Disney son sus personajes. Para cualquier miembro del staff, estos entrañables animales son más que actores en un traje. Los personajes Disney se pasean por el parque, dan la mano a los visitantes, se hacen fotos y comparten momentos con ellos. Y si hay alguien para quien esta fantasía está especialmente diseñada es para los niños.

La "Regla del Uno"

Es por esto que en Disney tienen lo que llaman "Regla del Uno" (traducida como "Rule of One"). Para la compañía, todas las visitas son igual de importantes y merecedoras de la mejor experiencia que puedas tener, sin importar donde estés en el parque. Al mismo tiempo, para los niños es muy importante mantener la fantasía de que estos personajes son reales, y por tanto, nunca pueden coincidir dos Mickey Mouse al mismo tiempo en un espacio.

Los personajes de Disney están en todos los lugares del parque al mismo tiempo, recibiendo abrazos, interactuando con los visitantes o en espectáculos, sin embargo, solo puede haber uno de ellos a la vez en un lugar, sin que ningún visitante los vea repetidos en un paseo normal por el parque. ¿Cómo hacen eso? Pues con una meticulosa planificación.

Aunque los movimientos de estas mascotas parezcan orgánicos e improvisados, hay un complejo organigrama que estos actores tienen que seguir a rajatabla. Algunos de ellos se familiarizan en localizaciones específicas del parque y otros van rotando entre diferentes sitios. La rotación incluye además un especial cuidado en las zonas que se pisan, ya que los personajes visten trajes diferentes según el lugar del parque en el que estén.

En el caso de Mickey, parte de la fórmula secreta consiste en no revelar el número exacto de actores, pero se ha reportado que Mickey puede encontrarse hasta en 16 lugares diferentes del parque en un día. Todos ellos tienen que tener estudiado un manierismo particular, así como el mismo tipo de interpretación, y frases que pueden decir o no decir para mantener la consistencia del personaje en diferentes encuentros que puedan tener con los mismos niños.

Entre todos estos lugares donde podemos ver a Mickey se encuentran algunos evidentes, como el desfile de la Fantasía que ocurre dos veces a diario, o el evento creado específicamente para conocer a Mickey en Town Square. Pero también se le puede encontrar en sitios más recónditos del resort. Como en el buffet de 'Chef’s Mickey' justo en los límites del parque, o en tours aleatorios que puede realizar en hoteles del parque.

La intención es nunca salirse de la fantasía. Y aunque esta planificación es pura relojería suiza la mayor parte del tiempo, en alguna ocasión los planes se trastocan, la comunicación no funciona, y algún error ha tenido lugar que ha resultado en un par de Mickeys encontrándose juntos. Al final los personajes serán mágicos, pero no son perfectos.

