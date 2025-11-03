La controvertida y ambiciosa montaña rusa europea de récord que acabó desmantelada tras 32 años de problemas

Una de las preguntas más habituales que surgen con los parques temáticos es por qué las montañas rusas no son más largas. Aunque no hay una sola razón al respecto y atiende a factores tanto monetarios como logísticos, el ejemplo práctico más evidente de lo que pasa cuando no lo tenemos en cuenta se aprecia en el fracaso una montaña rusa que tuvo la ambición de ser la más larga del mundo, con un viaje de alrededor de siete minutos.

Se llamaba The Ultimate, era una montaña rusa situada en el parque británico de Lightwater Valley, y hay que hablar de ella en pasado porque desde el 2023 está desmantelada. Para muchos, esto no fue una tragedia. Desde su apertura los visitantes han relatado experiencias con ella no particularmente positivas. Como poco, se decía que era tan duradera como decepcionante, con buena parte del trayecto dedicado a dos largas y lentas subidas. A menudo se hablaba más de lo increíblemente incómoda que era, con vídeos como éste donde el mismo pasajero admite que sus chillidos tenían tanto de adrenalina como de dolor.

Su cierre solo estuvo parcialmente relacionado con que fuera más o menos incómoda. Durante el COVID, Lightwater Valley tuvo que cerrar igual que el restos de los parques. Cuando llegó el momento de reabrirlo, The Ultimate se quedó cerrada, alegando a procesos pendientes de adecuación para ponerla en marcha. Muchos aficionados temieron entonces que fuera señal de lo peor y tenían razón. En 2023 llegó un comunicado oficial en el que anunciaban que tras valorar los altos costes de renovación habían decidido no proceder. Esto coincidía también con el cambio de imagen que estaba teniendo el sitio de cara a convertirse en un parque familiar.

Lo cierto es que la montaña rusa había sido un dolor de cabeza desde el principio. Había empezado con la intención de hacer una atracción que aprovechase el icónico paraje del valle como fondo, y se habían metido sin darse cuenta en la construcción de la atracción más larga del mundo, a cargo de una empresa (Big Country Motioneering) aún joven y sin demasiada experiencia. Cuando el proyecto se les hizo bola, con errores de construcción como ruedas que se sobrecalentaban demasiado, la producción se retrasó e infló sustancialmente el presupuesto. En cierto momento, despidieron a la compañía original que quedó en bancarrota, y necesitaron la ayuda de una empresa ferroviaria para terminarla.

Este retraso afectó además al tiempo de su reinado como montaña rusa más larga. Acabó abriendo en el año 91, y en el 2000, Japón inauguró su Steel Dragon 2000, que acabó adelantándole por la izquierda. Incluso cuando ya estaba operativa, las preocupaciones no habían acabado. Debido a su localización, hubo hasta dos casos reportados de un ciervo queriendo cruzar las vías y siendo atropellado por el vagón, y en uno de ellos el pasajero acabó también herido.

Para los más nostálgicos de la afición, su desenlace no fue tan bienvenido. Pese a que los fallos de diseño provocaban un viaje más incómodo que emocionante, se trataba de una montaña única en el mundo, una que podía presumir de un circuito de lo más atípico y de un espectacular paisaje rural.

Imágenes: Coaster Crazy (Youtube), Stefan Scheer (WikiMedia)

