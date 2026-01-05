Ni Disney ni Universal. Una inesperada atracción se ha ganado el premio a la mejor de Estados Unidos

Históricamente, visitar un parque de atracciones en Estados Unidos significaba buscar estancias en Anaheim u Orlando, pero en los últimos años otros nuevos contendientes están saliendo a la palestra. En 2025, Dollywood se cimentó por tercer año consecutivo como el parque americano más querido por encima de las grandes compañías, y lo hacía con su temática dedicada a Dolly Parton.

De cara a 2026 tenemos otro inesperado candidato a parque a visitar. Una reciente encuesta de USA Today a la mejor nueva atracción le ha dado la victoria a Fire Runner, la vertiginosa montaña rusa situada en Waterloo, Iowa que logra tres inversiones a grandes velocidades en solo 32 segundos.

Se trata de un modelo single-line, una invención novedosa de la manufactora Intamin que data del 2021 y que vimos por primera vez la atracción Big Dipper del australiano Luna Park. Al contrario de las monstañas rusas tradicionales que usan dos carriles, estas utilizan un único rail al que las ruedas del vehículo "se abrazan". Con eso se consigue una experiencia más íntima y cercana al raíl, con mayores velocidades y giros más fluidos.

Fire Runner es una de las atracciones más populares del relativamente desconocido parque de Lost Island. De ambientación fantástica y tropical, la atracción tiene una temática de fuego, con un vibrante color naranja en su raíl característico de otros del modelo. El parque tiene 26 atracciones en total divididas en cinco áreas, cada una dedicada a un reino elemental como el agua o el aire.

La montaña rusa se inauguró el año pasado con una recepción "abrumadoramente positiva" según sus encargados. No es el único nuevo nombre en entrar en el radar de los aficionados a los parques. El segundo puesto de la lista se lo lleva The Big Bad Wolf: The Wolf's Revenge en Busch Gardens Williamsburg, una montaña rusa para todas las edades que cruza un pueblo de estilo europeo, y el tercero es Rapterra en el parque King's Dominion, una montaña estilo "ala" con los pasajeros montando a los lados del vehículo con los pies colgando, y con el récord de ser la más alta y larga de su especie.

En Espinof | Una de las atracciones más deseadas del mundo ya puede montarse. Está en Arabia Saudí y tiene tres récords mundiales

En Espinof | Este ambicioso parque temático japonés parecía el futuro, pero no ha durado ni dos años abierto