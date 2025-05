Este parque lleva tres años seguidos siendo el favorito de Estados Unidos por encima de Disneyland. La clave es que está dedicado a una diva del country

Entre las temáticas elegidas para los parques de atracciones solemos encontrar géneros clásicos como la fantasía, la ciencia ficción o el terror. Los parques de grandes franquicias suelen apoyarse totalmente en sus personajes, mientras que aquellos que no se lo pueden permitir recurren a favoritos del público libres de derechos, como piratas, brujas, o incluso copiar descaradamente películas populares y esperar que nadie se de cuenta.

Por tercer año consecutivo, el parque que se ha ganado el corazón de los estadounidenses no cumple ninguna de estas características. Se trata de Dollywood, localizado en la América rural y dedicado plenamente a Dolly Parton, la diva del country reconocida internacionalmente. El galardón ha sido otorgado por la National Amusement Park Historical Association, que realiza todos los años un sondeo entre todos sus miembros, y que ha vuelto a poner el parque por encima Disneyland California, que se ha quedado con el segundo puesto.

Operativo desde los sesenta, no es hasta 1986 cuando lo remodelan para convertirlo en un guiño viviente a la figura de Parton. Pese a no tener una estatua presidiendo la entrada como ocurre con Walt Disney, Dollywood tiene multitud de referencias a la cantante por todo el terreno. Algunas en las mismas atracciones, como un área dedicada a las clásicas ferias comarcales que vivió en su infancia, pero también en el propio logo, que incluye una mariposa en referencia a su hit de 1974 "Love is Like a Butterfly".

Al igual que Efteling, en Holanda, la ubicación natural agrega gran parte del encanto. Se sitúa en el pueblo montañoso de Pigeon Forge, en Tennesse, y no muy lejos de donde nació Parton. Desde 1986 se mantiene el destino turístico más reseñable en un pueblo que con los años se ha expandido en opciones de entrenimiento y culturales, como un museo de cera dedicado a las estrellas de Hollywood.

La sorpresa aquí es que Dollywood no se contenta con la nostalgia hacia Parton como reclamo. Es un parque propiamente dicho, con 66 hectáreas de terreno (más o menos la mitad que Port Aventura) y 50 atracciones para todos los gustos, que incluyen áreas de entretenimiento familiar pero también intensas monstañas rusas. El lugar lleva décadas apostando por renovaciones periódicas y nuevas atracciones. En 2016 abrieron Lightning Rod, que se llevó un récord por ser la primera montaña rusa de madera de lanzamiento.

La comparación entre Parton y Disney no va muy alejada en un aspecto clave. Su espíritu como parque encantador y pintoresco contrasta con los ambiciosos deseos que la cantante y Herschend Family Entertainment tienen para el lugar. En 2016 abrió Dollywood's Splash Country, también en Pigeon Forge, y más adelante anunció planes de abrir un resort adyacente él, así como de expandir la franquicia en otras partes de Estados Unidos.

Imágenes: Dollywood

En Espinof | Los amantes de la adrenalina tenían un gran desafío en esta montaña rusa japonesa. También una vista al hospital prácticamente asegurada

En Espinof | Crear olores para parques de atracciones es una profesión que existe y este hombre la tiene. Y su trabajo es más importante de lo que parece