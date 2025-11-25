El mundo de Frozen en Disneyland París vendrá con un as bajo la manga: un Olaf realista parlante

Las mascotas se mantienen uno de los pilares indispensables de la experiencia de los parques Disney, y estas se están volviendo cada vez más realistas. Este año Disneyland cumple 70 años, y supone un punto de inflexión en su uso de la robótica. En septiembre presentaban los droides BDX de Star Wars, que hacían uso de inteligencia artificial para mostrar un comportamiento más naturalista que cualquier animatrónico tradicional.

Aquello era solo el principio. La última creación, que la compañía presentó ayer orgullosamente, se va al mundo de 'Frozen' y hace realidad a Olaf, el muñeco de nieve favorito de los espectadores. El personajillo llegará a dos parques Disney proximamente: Disneyland Paris (donde rondará por la nueva área de Frozen) y una aparición limitada en el parque de Hong Kong.

En un vídeo presentado por Walt Disney Imageneering podemos verlo en movimiento, y el resultado es bastante sorprendente. El robotillo luce exactamente como esperarías que luzca el personaje en la vida real, se mueve y gesticula igual. En cierto momento vemos como interactúan con él, haciendo gags como quitarle la nariz. Todo eso vuelve a ser posible a través del uso del aprendizaje automático, con el que los ingenieros no tienen que programar todas y cada una de sus acciones posibles.

Desde la compañía lo presentan como el mayor desafío hasta ahora. Lo es a nivel de la ingeniería, con un personaje que tiene un caminar de forma más natural que los droides anteriores. Lo es también en el espacio de la inteligencia artificial. Este es el primer personaje que tiene que hablar y tener conversaciones con sentido, así que habrá que esperar a que llegue al público para ver si realmente está preparado para interacciones reales y no los casos de prueba propuestos.

El área de World of Frozen abre el 26 de marzo de 2026. Olaf será solo una de las propuestas para una nueva zona que incluye una exhaustiva recreación del reino de Arandelle y donde la atracción principal será Frozen Ever After, un paseo fluvial en barco tematizado. Esta será también la ocasión para un histórico rebranding del parque, que pasará de llamarse Disneyland París a Disney Adventure World.

Imágenes: Walt Disney Imageneering (Youtube)

