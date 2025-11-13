Dentro de un año podrás estar en el mundo de Pokémon, literalmente: este parque temático japonés quiere recrearlo

En la ciudad de Inagi, en Tokio, lleva abierto desde los años 60 un parque de atracciones local muy querido llamado Yomiuriland. Situado en una zona rural en lo que anteriormente era un pueblo, tiene una geografía muy particular que siempre lo ha diferenciado del típico parque de atracciones, con algunas montañas rusas aprovechando incluso la goegrafía de las colinas para su recorrido.

A partir del año que viene, este lugar será seguramente más conocido para el mundo entero como el sitio que tiene el parque temático de Pokémon. La marca ha tenido atracciones por tiempo limitado en el pasado e incluso un parque de atracciones virtual, pero esta será la primera vez que encuentra una residencia permanente. Fue presentado hace un par de años, y ahora ha lanzado un primer tráiler que si bien no enseña el sitio en sí, captura el espíritu Pokémon y da los primeros detalles.

Se llama PokéPark Kanto, y pretende hacer realidad la primera región de la que los fans se enamoraron (a la vez que se ubica en la región real de Kantō que inspiró los juegos). Será un área dedicada dentro del parque principal al que se podrá acceder con un ticket aparte. Costará alrededor de unos 12 euros al cambio sin contar las atracciones que se pagan aparte. Esto se podrá hacer desde prácticamente ya mismo, porque abrirá en febrero de 2026 y a finales de año saldrán las entradas.

Está dividido en dos secciones principales. La entrada estará tematizada como si pasásemos por el laboratorio Pokémon. El bosque será uno de los principales reclamos, una gran zona natural que quiere hacer sentirnos como si fuésemos de aventuras. Prometen la presencia (aún no dejan claro si con animatrónicos, figuras o cómo) de una gran variedad de Pokémon de Kanto y otras regiones, además de senderos rocos y hierba alta.

La Ciudad Juncal será otro golpe de nostalgia pokemaníaca. Tendrá un centro Pokémon, una tienda Pokémon e incluso un gimnasio que aquí no será en principio para combatir sino para actuaciones en directo. Será aquí donde estén las dos atracciones del parque, un carrusel de Eeve y una atracción protagonizada por Pikachu y otros 30 Pokémon eléctricos. En todo momento prometen que nos encontraremos con otros entrenadores, así que quizás tengan planteada algún tipo de gamificación que ahora mismo no nos están contando, similar a como funcionan las pulseras en Super Nintendo World.

En total son unas 2,6 hectáreas de ambientación Pokémon. Como referencia, esto es algo más grande que Super Nintendo World de Universal Japón. Suficiente para contener espacios tematizados, de ocio y alguna atracción, pero no tan grande como el tamaño de un parque de atracciones propiamente dicho. Eso sí, como ya pasó con Super Nintendo World y su área de Donkey Kong, no hay que descartar que acaben expandiéndolo si la cosa funciona.

Imágenes: PokéPark Kanto

