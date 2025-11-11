El parque de atracciones europeo más encantador tiene un ingenioso truco para mantenerse limpio: hasta tirar la basura está tematizado

Los aficionados a los parques temáticos llevan un tiempo escuchando el nombre de Efteling. El parque holandés lleva desde 1951 abierto, pero no es hasta hace relativamente poco que ha recibido la popularidad internacional que merece, erigiéndose como uno de los parques europeos más importantes. En un informe de la industria de 2024, se revelaban que es el tercero más visitado en Europa después de Disneyland París y Europa Park.

Si lo ha conseguido es por cuidar al máximo la atención al detalle. De los olores a las atracciones, el parque se esfuerza en no sacarte de su estética de cuentos populares. Esto está presente hasta en las propias papeleras. Si en Disney las pintan del discreto 'Go away green' para que no pienses en ellas, en Efteling hacen un gran esfuerzo porque sea imposible no verlas y querer utilizarlas.

La razón es que en Efteling cada una de las 11 papeleras que hay en el parque tienen un diseño único y bastante divertido, que lo convierte casi en un juego especialmente de cara a los pequeños. Olvida el cubo tradicional o ver una bolsa de basura por alguna parte, aquí es un personajillo de cuento el que se encarga de los desechos. Se trata de Holle Bolle Gijs. De pelo rubio y aspecto rechoncho, en cada papelera lo vemos en diferentes atuendos y escenas. Su historia es la fábula de un niño que no para de comer. Con su boca abierta en forma de "O", es ahí dentro donde debes depositar la basura.

En numerosos vídeos en redes, los visitantes se sorprenden tanto del aspecto como con la experiencia de tirar la basura. Los contenedores tienen un aspirador integrado que hace que el personaje absorba los desechos con tan solo acercar la mano, y tras hacerlo te lo agradece en líneas personalizadas de diálogo. A veces puede ser algo tan sencillo como gracias, y otras algo más especial. Una de las papeleras, en la que tiene forma de bebé, está llorando y no se calma hasta que introduzcamos basura.

Esta original iniciativa ha ayudado a mantener el parque más limpio. En 2020, el blog Been around the world celebraba tras su visita que "el parque está extremadamente limpio, no hay nada tirado, nada de basura en el suelo". En 2023, la revista ecologista The Greenlinst lo llamaba "una fantasía sostenible".

Imágenes: Maddie Moate (Youtube)

