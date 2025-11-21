Cinco muertes han ocurrido en Disney World en el último mes. Ninguna está relacionada con la seguridad del parque

Cuando uno visita un parque temático, lo único que espera es que termine en tragedia. El pasado 6 de octubre una mujer en sus 60 falleció durante el trayecto de la Mansión Encantada de Disneyland California. Los trabajadores del parque la encontraron inconsciente y los intentos de reanimarla de los paramédicos fueron insuficientes. Fue declarada muerta al llegar al hospital más cercano.

En aquel momento el fallecimiento suponía un evento inusual. No se reportaron problemas técnicos de ningún tipo y la experiencia de la atracción no era agresiva. Según declaraba un experto a Los Angeles Times, esta es "la última atracción de la que esperarías que ocurriese algo así. Estas son las atracciones para las tatarabuelas." Las causas no se revelaron al público, y solo se declaró como un episodio médico.

Contemporary Resort

Más inusual aún es el contexto en el que sucede. Contando con esta, son cinco las muertes que han tenido lugar en popiedad de Disney World en solo un mes. El resto han ocurrido todas en el parque de Florida. La más reciente ocurrió el 8 de noviembre, a un individuo se le encontró fallecido en el resort de Saratoga Springs, sin comunicar detalles de su identidad o del suceso.

Antes de eso dos suicidios ocurrieron en el Contemporary Resort cerca de Magic Kingdom, Summer Equitz el 14 de ocubre y Matthew Cohn el 23 de octubre. En ambos casos se estipula que fue un salto de gran altura desde las instalaciones del hotel. En un primer caso se creyó que el caso de Equitz fue un atropello del monorrail que recorre las inmediaciones, pero se acabó descartando. El 21 de octubre, otro hombre en sus sesenta murió en su cama en el Fort Wilderness Resort and Campground en lo que se reveló como un episodio médico.

Cabe recordar que Disney World es más que el parque de atracciones, y el volumen de visitantes que recibe a un rimo diario es muy alto. Su área total cubre 11.000 hectáreas y engloba cuatro parques, 25 hoteles oficiales de la compañía y un total de 40 si contamos opciones que no son de la marca. Por comparar, el tamaño de Port Aventura (que es el parque más grande de España) apenas cubre un 1% de esa superficie.

